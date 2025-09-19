YouTube інтегрує інструменти ШІ для допомоги авторам: що зміниться

YouTube анонсував нові інструменти ШІ, зокрема для генерації зображень, анімацій та стилю

YouTube представив нові інструменти на основі штучного інтелекту, які значно спростять роботу контент-креаторів та розширять можливості монетизації. Нові функції будуть впроваджуватися поступово до кінця 2025 та на початку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube Official Blog.

Для коротких відео YouTube Shorts інтегрували генеративний інструмент DeepMind Veo 3 Fast. Він зможе автоматично створювати фонові зображення та анімацію до відео, змінювати стиль і додавати реквізит. Також з’явиться інструмент «мова в пісню», який перетворюватиме діалоги на музичний супровід.

Авторам YouTube тепер доступний новий сервіс Ask Studio. Цей інструмент допомагатиме з оптимізацією робочих процесів, пропонуватиме ідеї для контенту, проводитиме A/B-тестування для покращення взаємодії з аудиторією та автоматично дублюватиме контент іншими мовами.

Оновлення також торкнулися прямих трансляцій і подкастів. Стрімери отримають нові інструменти для глибшої взаємодії з глядачами, а подкастери зможуть використовувати ШІ для автоматичного створення коротких кліпів та Shorts з повних епізодів.

YouTube дозволить авторам додавати прямі посилання на бренди у своїх Shorts. Крім того, сервіс YouTube Shopping стане доступним у більшій кількості країн, а ШІ автоматично позначатиме товари для спрощення інтеграції.

Нагадаємо, відеохостинг YouTube оголосив, що функція багатомовного аудіоозвучення стає доступною для всіх авторів контенту. Раніше ця можливість була доступна лише для окремих блогерів у рамках пілотної програми, запущеної у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube.

Як зазначають у блозі YouTube, багатомовне озвучування допомогло популярним авторам, таким як MrBeast та Mark Rober, охопити мільйони нових глядачів по всьому світу. Статистика показує, що понад 25% загального часу перегляду відео з кількома аудіодоріжками припадає на перегляди мовами, які не є основною для каналу.