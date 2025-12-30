Китай готує найжорсткіші у світі правила для ШІ

Під заборону потрапляє пропаганда азартних ігор, злочинної діяльності, непристойностей, а також образи й наклеп щодо користувачів

Китайська адміністрація кіберпростору оприлюднила проєкт нових правил, які мають обмежити шкоду від чат-ботів і зупинити заохочення суїциду, самопошкодження та насильства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Arc Technica.

Зазначається, що якщо документ буде ухвалено, він стане одним із найсуворіших у світі регуляторних підходів до емоційної поведінки штучного інтелекту.

Запропоновані норми поширюватимуться на всі ШІ-продукти й сервіси, доступні для публічного використання в Китаї, які імітують людське спілкування за допомогою тексту, зображень, аудіо або відео. Регулятор прямо націлюється на чат-боти та інші системи, здатні емоційно впливати на користувачів.

Якщо в розмові з ШІ згадуються суїцид або самопошкодження, обов’язково має втрутитися людина. Неповнолітні та літні користувачі при реєстрації повинні вказати контактні дані опікуна, а сервіс зобов’язаний повідомляти опікуна про подібні обговорення.

Правила також забороняють чат-ботам створювати контент, який заохочує суїцид, насильство або самопошкодження, а також емоційно маніпулювати користувачами, наприклад, давати неправдиві обіцянки чи підштовхувати до «нераціональних рішень».

Під заборону потрапляє пропаганда азартних ігор, злочинної діяльності, непристойностей, а також образи й наклеп щодо користувачів. Окремо згадуються так звані «емоційні пастки», які можуть формувати психологічну залежність від чат-ботів.

Ще один пункт, який може викликати занепокоєння у розробників, - пряма заборона проєктувати чат-боти з метою викликати залежність або надмірну прив'язаність користувачів.

Для обмеження тривалого використання ШІ-сервісів Китай пропонує зобов'язати компанії показувати попереджувальні повідомлення, якщо взаємодія з чат-ботом триває понад дві години поспіль.

Окремі правила передбачають контроль і безпеку: ШІ-сервіси з понад 1 млн зареєстрованих або понад 100 тис. активних користувачів на місяць повинні проходити щорічні перевірки та аудити. Крім того, компанії мають спростити подання скарг і зворотний зв’язок для користувачів.

У разі порушення правил китайський регулятор зможе вимагати від майданчиків припинити розповсюдження відповідних ШІ-сервісів на території країни. Це може мати значний вплив на глобальні плани компаній, з огляду на те, що ринок ШІ-компаньйонів в Азії вважається одним із ключових драйверів зростання галузі.

