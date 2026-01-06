Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Штучний інтелект Google знову у центрі скандалу через небезпечні для життя медичні поради

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Штучний інтелект Google знову у центрі скандалу через небезпечні для життя медичні поради
колаж: glavcom.ua

Функція AI Overviews надає користувачам хибну інформацію про рак, хвороби печінки та психічні розлади, що може мати фатальні наслідки

Незважаючи на стрімкий розвиток технологій у 2026 році, проблема «галюцинацій» штучного інтелекту залишається гострою. Нове розслідування видання The Guardian викрило численні випадки, коли ШІ від Google видавав медичні рекомендації, що прямо суперечать офіційній медицині та ставлять під загрозу життя пацієнтів, пише «Главком».

Одним із найбільш шокуючих прикладів стали поради для пацієнтів із раком підшлункової залози. Система AI Overviews рекомендувала хворим уникати жирної їжі, хоча онкологи наполягають на протилежному – висококалорійному харчуванні. Анна Джуелл із Pancreatic Cancer UK пояснює: дотримання порад ШІ призводить до критичної втрати ваги, через що пацієнти стають непридатними для хіміотерапії або рятівних операцій.

Штучний інтелект продемонстрував неспроможність адекватно інтерпретувати медичні тести:

Хвороби печінки: Система видавала сухі цифри аналізів без контексту (вік, стать, етнос). Це створює ілюзію «норми» у важкохворих пацієнтів, які в результаті не звертаються за допомогою вчасно.

Рак статевих органів: ШІ назвав мазок Папаніколау тестом для діагностики раку статевих органів, що є грубою помилкою. Така дезінформація змушує людей ігнорувати реальні симптоми, вважаючи свій скринінг негативним.

Особливо небезпечними є поради щодо ментального здоров'я. Журналісти виявили, що ШІ генерує шкідливі резюме щодо психозів та розладів харчування, пропускаючи важливий контекст. Крім того, система часто видає різні відповіді на той самий запит, що остаточно заплутує користувача, який перебуває у стані емоційної кризи.

Дослідження Університету Пенсільванії за квітень 2025 року показало лякаючу тенденцію: майже 80% дорослих шукають симптоми онлайн, і дві третини з них вважають відповіді ШІ надійними. Навіть коли точність порад є низькою, користувачі схильні сприймати їх як «повні та достовірні», що підтверджують експерименти Массачусетського технологічного інституту.

У Google запевняють, що інвестують величезні ресурси в якість AI Overviews і що більшість відповідей є точними. Проте медичні асоціації світу називають поради ШІ «схильними до галюцинацій» та застарілими. Лікарі наголошують: алгоритми можуть витягувати факти 20-річної давнини, які вже не є актуальними.

Висновок експертів однозначний: жоден штучний інтелект не замінить консультацію з ліцензованим лікарем. Використання ШІ як єдиного джерела медичної інформації має потужний негативний вплив на безпеку пацієнтів.

Нагадаємо, китайська адміністрація кіберпростору оприлюднила проєкт нових правил, які мають обмежити шкоду від чат-ботів і зупинити заохочення суїциду, самопошкодження та насильства. 

Читайте також:

Теги: штучний інтелект інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діпфейк у новорічному зверненні? InformNapalm запідозрив підміну Путіна
InformNapalm: у новорічному зверненні з'явився несправжній Путін
2 сiчня, 13:10
Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету на свята
Росіяни можуть залишитися без мобільного інтернету у новорічну ніч? ЦПД назвав мету
31 грудня, 2025, 17:29
ШІ може обманути лідерів ядерних держав
Штучний інтелект загрожує ядерній безпеці світу: аналіз
30 грудня, 2025, 13:53
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
В окупованому Криму обмежують інтернет на постійній основі
27 грудня, 2025, 07:29
Foxtrot зміцнює позиції на ринку
Foxtrot зміцнює позиції на ринку Реклама
17 грудня, 2025, 07:33
Європа захищає економічну безпеку від геополітичних ризиків
Новий механізм перевірки іноземних інвестицій у ЄС: що буде під обов’язковим контролем
15 грудня, 2025, 07:14
Обкладинка журналу – алюзія на відому світлину «Обід на даху хмарочоса»
Розробники штучного інтелекту стали «Людьми року» за версією Time
11 грудня, 2025, 20:37
Альтман знову прокоментував штучний інтелект
«Ми можемо помилитися»: Сем Альтман визнав, що ШІ розвивається надто швидко
11 грудня, 2025, 13:55
Перший смартфон з повністю голосовим керуванням Doubao AI
Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
8 грудня, 2025, 15:42

HiTech

Штучний інтелект Google знову у центрі скандалу через небезпечні для життя медичні поради
Штучний інтелект Google знову у центрі скандалу через небезпечні для життя медичні поради
Neuralink анонсувала масове виробництво імплантів для мозку
Neuralink анонсувала масове виробництво імплантів для мозку
Китай готує найжорсткіші у світі правила для ШІ
Китай готує найжорсткіші у світі правила для ШІ
Штучний інтелект загрожує ядерній безпеці світу: аналіз
Штучний інтелект загрожує ядерній безпеці світу: аналіз
Meta купує китайський стартап Manus для розвитку передового штучного інтелекту
Meta купує китайський стартап Manus для розвитку передового штучного інтелекту
Польща розробила систему для миттєвого знешкодження дронів
Польща розробила систему для миттєвого знешкодження дронів

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua