Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Neuralink анонсувала масове виробництво імплантів для мозку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Neuralink анонсувала масове виробництво імплантів для мозку
Neuralink імплантувала свій пристрій 12 людям, починаючи з січня 2024 року
фото: Neuralink

Компанія Ілона Маска хоче щороку вживлювати чипи тисячам людей

Компанія Neuralink, яка належить Ілону Маску і займається імплантацією мозку, почне масове виробництво пристроїв інтерфейсу «мозок-комп'ютер» і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мільярдера.

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року. Мета розробки – імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

Компанія розпочала випробування імплантату мозку на людях у 2024 році після усунення зауважень щодо безпеки, висловлених Управлінням з контролю за продуктами та ліками США, яке спочатку відхилило її заявку у 2022 році.

Перший пацієнт використовував чип для гри у відеоігри, перегляду інтернету, публікації дописів у соціальних мережах та переміщення курсора на ноутбуці.

 Нагадаємо, нейротехнологічна компанія Neuralink Ілона Маска ставить амбітні цілі. Згідно з документами для інвесторів, на які посилається Bloomberg, компанія планує вживлювати свої чипи до 20 тисяч людей щорічно, прагнучи досягти річного доходу в понад один мільярд доларів до 2031 року.

Раніше компанія Ілона Маска Neuralink повідомила про готовність розпочати ще одне клінічне випробування свого мозкового імпланту вже наступного місяця. На цей раз компанія планує «навчити» фірмовий чіп розпізнавати «внутрішній» голос людей, які втратили можливість голосового спілкування.

Читайте також:

Теги: Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вайлз заперечила свої слова про Трампа та інших посадовців, назвавши інтерв’ю Vanity Fair «сфабрикованим»
Глава апарату Білого дому спростувала інтерв’ю, де порівняла Трампа з батьком-алкоголіком
17 грудня, 2025, 07:22
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $600 млрд
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $600 млрд
16 грудня, 2025, 03:56
Дональд Трамп символічно передав Ілону Маску золотий ключ від Білого дому наприкінці травня 2025 року
Адміністрація Трампа найбагатша в сучасній історії США – WP
13 грудня, 2025, 05:03
Мільярдер Маск пояснив свою нову віру
«Ми у відеогрі Бога»: Маск визнав, що він більше не атеїст
12 грудня, 2025, 21:12
Президент США Дональд Трамп відреагував на штраф, накладений Європейською комісією на платформу X
Трамп обурився через штраф ЄС для соцмережі Маска
9 грудня, 2025, 01:49
Польський міністр запропонував Маску відправитись на Марс після його заклику ліквідувати ЄС
Польський міністр запропонував Маску відправитись на Марс після його заклику ліквідувати ЄС
7 грудня, 2025, 04:24
Мільярдер стверджує, що окремим європейським країнам потрібно «повернути суверенітет»
Ілон Маск закликав ліквідувати Євросоюз
6 грудня, 2025, 19:06
США переживають найбільшу хвилю звільнень за останні роки
США переживають найбільшу хвилю звільнень за останні роки
5 грудня, 2025, 16:11
Новий законопроєкт сенатора MAGA може безпосередньо вплинути на Меланію та Беррона Трампа
Підвійне громадянство під загрозою: Меланія Трамп, Маск та зірки у США можуть втратити паспорти
4 грудня, 2025, 10:07

HiTech

Neuralink анонсувала масове виробництво імплантів для мозку
Neuralink анонсувала масове виробництво імплантів для мозку
Китай готує найжорсткіші у світі правила для ШІ
Китай готує найжорсткіші у світі правила для ШІ
Штучний інтелект загрожує ядерній безпеці світу: аналіз
Штучний інтелект загрожує ядерній безпеці світу: аналіз
Meta купує китайський стартап Manus для розвитку передового штучного інтелекту
Meta купує китайський стартап Manus для розвитку передового штучного інтелекту
Польща розробила систему для миттєвого знешкодження дронів
Польща розробила систему для миттєвого знешкодження дронів
Польща створила систему, яка здатна миттєво вивести з ладу БпЛА
Польща створила систему, яка здатна миттєво вивести з ладу БпЛА

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua