Neuralink анонсувала масове виробництво імплантів для мозку

Компанія Ілона Маска хоче щороку вживлювати чипи тисячам людей

Компанія Neuralink, яка належить Ілону Маску і займається імплантацією мозку, почне масове виробництво пристроїв інтерфейсу «мозок-комп'ютер» і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мільярдера.

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року. Мета розробки – імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

Компанія розпочала випробування імплантату мозку на людях у 2024 році після усунення зауважень щодо безпеки, висловлених Управлінням з контролю за продуктами та ліками США, яке спочатку відхилило її заявку у 2022 році.

Перший пацієнт використовував чип для гри у відеоігри, перегляду інтернету, публікації дописів у соціальних мережах та переміщення курсора на ноутбуці.

Нагадаємо, нейротехнологічна компанія Neuralink Ілона Маска ставить амбітні цілі. Згідно з документами для інвесторів, на які посилається Bloomberg, компанія планує вживлювати свої чипи до 20 тисяч людей щорічно, прагнучи досягти річного доходу в понад один мільярд доларів до 2031 року.

Раніше компанія Ілона Маска Neuralink повідомила про готовність розпочати ще одне клінічне випробування свого мозкового імпланту вже наступного місяця. На цей раз компанія планує «навчити» фірмовий чіп розпізнавати «внутрішній» голос людей, які втратили можливість голосового спілкування.