На YouTube з'явилася функція, яка допомагає подолати мовні бар'єри

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На YouTube з'явилася функція, яка допомагає подолати мовні бар'єри
фото: YouTube

Багатомовне озвучування допомогло популярним авторам охопити мільйони нових глядачів

Відеохостинг YouTube оголосив, що функція багатомовного аудіоозвучення стає доступною для всіх авторів контенту. Раніше ця можливість була доступна лише для окремих блогерів у рамках пілотної програми, запущеної у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube.

Як зазначають у блозі YouTube, багатомовне озвучування допомогло популярним авторам, таким як MrBeast та Mark Rober, охопити мільйони нових глядачів по всьому світу. Статистика показує, що понад 25% загального часу перегляду відео з кількома аудіодоріжками припадає на перегляди мовами, які не є основною для каналу.

Тепер, коли автор зі США випускає нове відео, глядачі в Кореї, Бразилії чи Індії зможуть переглянути його одразу рідною мовою. Ця функція значно розширює можливості для глобального охоплення аудиторії та подолання мовних бар'єрів.

Нагадаємо, популярний відеохостинг YouTube зіткнувся з масштабним збоєм під час зустрічі президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Downdetector.

Користувачі скаржаться на проблеми з потоковим відео, на роботу веб-сайту та на мобільний додаток.

До слова, YouTube розпочав тестування нової функції, яка дозволить авторам контенту додавати співавторів до своїх відео. Цей інструмент має на меті покращити просування каналів та збільшити взаємодію між аудиторіями різних авторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Engadget.

Нова функція схожа на опцію спільних публікацій, яка вже давно існує в Instagram і TikTok. Тепер головний автор відео зможе вказати інших співавторів, і їхні імена відображатимуться на сторінці каналу разом із його власним. Якщо кількість співавторів буде великою, на мобільній версії з'явиться напис «…та інші», що дозволить переглянути повний список усіх причетних до створення контенту, з можливістю одразу на них підписатися.

