Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Штучний інтелект загрожує ядерній безпеці світу: аналіз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Штучний інтелект загрожує ядерній безпеці світу: аналіз
ШІ може обманути лідерів ядерних держав
фото із відкритих джерел

Алгоритми можуть спровокувати випадкову ядерну війну

Штучний інтелект стрімко інтегрується в оборонні системи, проте його роль у ядерному стримуванні викликає серйозне занепокоєння експертів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на впливовий журнал Foreign Affairs, технології генерації контенту та автоматизованого аналізу даних можуть стати каталізатором ненавмисного ядерного конфлікту через ризик створення дезінформації та помилкових сигналів тривоги.

Головна небезпека полягає в здатності ШІ вводити в оману осіб, які приймають стратегічні рішення. Сучасні алгоритми вже мають потенціал для маніпулювання вищим військовим керівництвом, створюючи видимість атаки там, де її насправді немає.

Дипфейк (deepfake) – це реалістична підробка фото, відео або аудіо, створена за допомогою штучного інтелекту.

Видання нагадує про історичний інцидент 1983 року, коли радянський офіцер Станіслав Петров зміг розпізнати помилкове спрацьовування системи попередження про ракетний напад. У світі, де рішення аналізуються штучним інтелектом, критично важливий «людський фактор» може бути нівельований швидкістю обробки фальшивих даних.

Сьогодні технологія дипфейків дозволяє створювати настільки реалістичні відео та аудіо звернення світових лідерів, що вони здатні паралізувати дипломатичні канали зв'язку. Вже фіксувалися випадки створення фейкових роликів з президентами України та Росії, спрямованих на дестабілізацію ситуації.

У критичній ситуації підроблене повідомлення про капітуляцію або наказ про запуск ракет може спровокувати реальний удар у відповідь до того, як інформація буде верифікована.

Попри те, що США та Китай вже досягли попередніх домовленостей про збереження виключно людського контролю над ядерною «кнопкою», технічна інтеграція ШІ в системи раннього попередження триває. Основною вразливістю залишається схильність алгоритмів до «галюцинацій» – генерування помилкових висновків на основі неповних або спотворених даних.

Аналітики наголошують: у минулому лише прямий діалог та дипломатія запобігали катастрофам. Сьогодні ж швидкість роботи ШІ може залишити на дипломатію лічені секунди, перетворюючи помилку коду на глобальну загрозу.

До слова, чат-бот Grok, створений компанією xAI Ілона Маска, очолив грудневий рейтинг надійності штучного інтелекту за 2025 рік. Згідно з дослідженням аналітичної компанії Relum, ця модель продемонструвала найнижчий рівень «галюцинацій», тоді як популярні сервіси від Google та OpenAI показали значно гірші результати.

Читайте також:

Теги: ядерна зброя технології штучний інтелект небезпека відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США ведуть переговори про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм
Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
12 грудня, 09:42
Зеленський повідомив про створення офісу з експорту зброї
Зеленський анонсував відкриття українського офісу з експорту зброї в Берліні
15 грудня, 19:18
Вартість Quark S1 складає $537
Alibaba випустила окуляри зі штучним інтелектом
1 грудня, 19:04
Потяг прибуває до зруйнованого вокзалу у Фастові
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)
6 грудня, 14:13
Після важкого поранення Роман повернувся до навчання, танців і музики, а також отримав відзнаку від президента України
Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
11 грудня, 12:52
Олег Ляшко показав, як на передовій святкують Святвечір
Олег Ляшко показав Святвечір на передовій (відео)
24 грудня, 20:21
Стало відомо, який штучний інтелект найнадійніший
Стало відомо, який штучний інтелект найнадійніший
26 грудня, 04:29
Пекін звинуватив США у пошуку приводів для нарощування власних ядерних сил
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
23 грудня, 14:05
Прем’єр Словаччини Фіцо відкрив тунель «Вишньове» на роликах
Прем'єр Словаччини оригінально відкрив найдовший автотунель країни
23 грудня, 09:21

HiTech

Штучний інтелект загрожує ядерній безпеці світу: аналіз
Штучний інтелект загрожує ядерній безпеці світу: аналіз
Meta купує китайський стартап Manus для розвитку передового штучного інтелекту
Meta купує китайський стартап Manus для розвитку передового штучного інтелекту
Польща розробила систему для миттєвого знешкодження дронів
Польща розробила систему для миттєвого знешкодження дронів
Польща створила систему, яка здатна миттєво вивести з ладу БпЛА
Польща створила систему, яка здатна миттєво вивести з ладу БпЛА
Стало відомо, який штучний інтелект найнадійніший
Стало відомо, який штучний інтелект найнадійніший
Microsoft назвала 10 найуразливіших професій, які може замінити штучний інтелект
Microsoft назвала 10 найуразливіших професій, які може замінити штучний інтелект

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua