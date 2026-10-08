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Коли столиця та Київщина повернуться до планових відключень світла: пояснення Міненерго

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Коли столиця та Київщина повернуться до планових відключень світла: пояснення Міненерго
Через падіння напруги у високовольтній мережі енергосистема не має змоги передавати необхідні обсяги електроенергії
фото з відкритих джерел

Енергетики закликають жителів регіону ощадливо споживати електроенергію 

Унаслідок російських обстрілів у столичному регіоні вимушено ввели аварійні знеструмлення. Попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень у Києві та на Київщині наразі не діють. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, інформує «Главком».

За словами Некрасова, через пошкодження обладнання атаками РФ та падіння напруги у високовольтній мережі енергосистема не має змоги передавати необхідні обсяги електроенергії. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації.

Загалом по країні через дефіцит мережевої потужності сьогодні застосовують графіки обмеження для промисловості та погодинні вимкнення для населення обсягом до трьох черг.

Енергетики закликають жителів регіону ощадливо споживати електроенергію та не вмикати кілька потужних приладів одночасно в пікові години, аби скоротити тривалість обмежень. Перевірити актуальний стан електропостачання можна на офіційних ресурсах ваших обленерго, а також на новому порталі єОпора

Нагадаємо, у Києві за командою НЕК «Укренерго» застосували екстрені відключення електроенергії. Екстрені відключення електроенергії також впроваждено у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах Київської області.

Раніше «Укренерго» повідомляло про пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлення споживачів у низці регіонів після масованої російської атаки. Для стабілізації ситуації в окремих областях були введені аварійні відключення.

Теги: Укренерго населення відключення обмеження відключення світла

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