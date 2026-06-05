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Розробник Claude просить зробити паузу у розвитку штучного інтелекту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Розробник Claude просить зробити паузу у розвитку штучного інтелекту
Найпотужніші AI-системи можуть наблизитися до здатності самостійно покращувати себе
фото з відкритих джерел

Стрімкий прогрес у сфері штучного інтелекту підійшов до критичної межі, за якою технології можуть повністю вийти з-під контролю людства

Відома американська лабораторія Anthropic, яка є розробником однієї з найпотужніших мовних моделей Claude, виступила із сенсаційним закликом до світової спільноти. Компанія наполягає на терміновому обговоренні глобального уповільнення або тимчасового заморожування навчання так званих frontier AI – найбільш просунутих моделей штучного інтелекту нового покоління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Головна причина для тривоги – загроза виникнення ефекту recursive self-improvement (рекурсивного самопокращення), коли ШІ отримає здатність самостійно, без жодної участі людини, проектувати та кодувати свої наступні, значно потужніші версії.

Представники Anthropic визнають, що сценарій, за якого нейромережі почнуть безконтрольно еволюціонувати в замкнутому циклі, ще не стався і не є абсолютно неминучим. Проте динаміка розвитку вказує на те, що цей момент може настати значно раніше, ніж уряди, бізнес та суспільство встигнуть розробити хоча б базові інструменти безпеки.

Ба більше, штучний інтелект уже зараз кардинально прискорює процеси всередині самої Anthropic. Компанія оприлюднила вражаючі операційні дані станом на травень 2026 року:

  • Понад 80% усього коду, який потрапляє до робочої виробничої бази Anthropic, наразі генерується безпосередньо моделлю Claude.
  • У 8 разів більше коду за день здатний об'єднувати в загальній базі середньостатистичний інженер компанії у другому кварталі 2026 року порівняно з аналогічними показниками 2024 року.
  • Такі темпи автоматизації свідчать про те, що технологічний стрибок до автономного програмування вже фактично триває.

У своїй заяві Anthropic пропонує не просто декларативно «натиснути на кнопку стоп». Компанія наголошує на важливості створення жорсткого міжнародного механізму верифікації. Необхідно розробити систему, яка дозволить країнам чітко перевіряти, чи дійсно провідні AI-лабораторії на різних континентах синхронно зупинили або уповільнили навчання супермоделей.

Без запровадження дієвого міжнародного моніторингу будь-яка пауза перетвориться на пастку: вона дасть колосальну перевагу тим гравцям, які вирішать продовжувати розробки таємно.

Автори ініціативи прямо порівнюють проблему регулювання ШІ з контролем над стратегічними ядерними чи ракетними озброєннями. Проте у випадку зі штучним інтелектом завдання є куди складнішим. Навчання цифрових моделей набагато легше приховати від супутників чи інспекцій, ніж великі військові заводи, а фінансовий і геополітичний стимул порушити закриті домовленості є надзвичайно високим. Той, хто таємно вирветься вперед під час загальної паузи, миттєво здобуде абсолютне світове технологічне лідерство.

Далеко не всі у Кремнієвій долині та світових медіа сприйняли заклики Anthropic як чистий альтруїзм та турботу про майбутнє планети. Опоненти ініціативи одразу висловили серйозний скепсис.

Частина експертів та конкурентів трактують подібні заяви як спробу великих корпорацій штучно загальмувати менших суперників. Запровадження жорсткого державного ліцензування та мораторіїв на навчання моделей може законсервувати поточний розподіл сил на ринку. Це вигідно лідерам, які вже мають мільярдні капіталізації, але здатне повністю знищити незалежні open-source (із відкритим кодом) проєкти, у яких просто не вистачить юридичних та фінансових ресурсів для подолання нових бюрократичних бар'єрів.

Для світової індустрії та корпоративного сектору ця дискусія означає перехід ринку ШІ у фазу, де політичне регулювання стає таким самим критичним чинником, як обсяг залучених інвестицій чи фізичний доступ до найновіших мікрочипів. Якщо провідні держави дійсно почнуть узгоджувати правила для frontier AI, це ланцюговою реакцією переформатує роботу хмарних гігантів, дата-центрів, архітектуру кібербезпеки та роботу корпоративних клієнтів, які вже інтегрували нейромережі у свої бізнес-процеси.

Для українського читача та вітчизняного бізнесу цей тренд має винятково практичне значення. Технології ШІ вже активно змінюють національний ринок праці, ІТ-сектор, фінансові сервіси, кіберзахист та інструменти державного управління в умовах війни.

Якщо розвиток найпотужніших глобальних моделей обмежать міжнародними квотами чи санкціями, це безпосередньо вплине на доступність передових інструментів для українських розробників. Наша країна ризикує зіткнутися з подорожчанням впровадження інновацій та звуженням конкурентних можливостей для вітчизняних компаній, які географічно перебувають поза межами основного «технологічного ядра» США та Китаю.

Найближчими місяцями Anthropic планує серію масштабних круглих столів із політиками, науковцями та представниками громадського сектору, аби знайти відповідь на головне питання: як виграти час для адаптації людства, не давши менш обережним гравцям непомітно захопити цифровий світ.

Нагадаємо, автоматизовані боти вперше в історії випередили людей за обсягом глобального інтернет-трафіку. За даними компанії Cloudflare, сьогодні саме програми та алгоритми генерують більшість вебзапитів у мережі. 

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Теги: штучний інтелект технології

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