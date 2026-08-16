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Штучний інтелект Claude вперше в історії звільнив працівника-людину

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Штучний інтелект Claude вперше в історії звільнив працівника-людину
Моделі штучного інтелекту дедалі частіше тренують бути більш рішучими та жорсткіше дотримуватися поставлених цілей
фото ілюстративне

Співробітник Andon Labs: люди звільнили б працівника значно раніше, тому рішення бота не вважають неетичним

Мовна модель Claude, яка керує реальним магазином у Сан-Франциско разом із командою живих співробітників, звільнила свого першого працівника – за постійні запізнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журнал TIME.

Експеримент зі штучним інтелектом на чолі бізнесу

Стартап Andon Labs ще навесні 2026 року запустив експеримент, аби перевірити, чи здатен ШІ-агент самостійно керувати бізнесом. Для цього Claude отримав у своє підпорядкування справжній магазин Andon Market у Сан-Франциско й найняв реальних людей за офіційними трудовими договорами.

Чому звільнення затягнулося на місяці

Одного зі співробітників звільнили за запізнення на 17 із 23 змін. Однак Claude довго не помічав закономірності – через технічну проблему: посібник для працівників, який модель сама ж і склала, «зник» з її обмеженої робочої пам'яті. Через це бот тривалий час був занадто поблажливим менеджером і навіть заспокоював працівників, які запізнювалися, каже не хвилюватися.

Помітити проблему Claude допоміг лише людський нагляд: коли співробітник Andon Labs попросив модель знайти й переглянути забутий посібник, вона нарешті звернула увагу на регулярні запізнення. Але навіть тоді першою реакцією бота була пропозиція формально попередити працівника, а не звільняти його. Рішення про звільнення Claude ухвалив лише після того, як менеджер Andon Labs повідомив, що з цим співробітником уже кілька разів розмовляли особисто, і фактично підштовхнув модель до потрібного висновку.

«Людина звільнила б цього працівника значно раніше», – каже гендиректор Andon Labs Лукас Петерссон.

Бізнес під управлінням ШІ поки що збитковий

Фінансові показники експерименту поки не на користь штучного інтелекту: у березні 2026 року баланс Andon Market становив $100 тис., а через п'ять місяців управління ботом скоротився до $61 186. За словами Петерссона, поблажливість Claude як менеджера та його сумнівні бізнес-рішення й призвели до цих втрат.

Водночас керівник стартапу застерігає: моделі штучного інтелекту дедалі частіше тренують бути більш рішучими та жорсткіше дотримуватися поставлених цілей. Якщо цей тренд пошириться й на кадрові рішення, майбутнє, у якому людей масово наймають і звільняють боти, може виявитися не надто комфортним для самих людей.

Один із працівників магазину, який досі працює під керівництвом Claude, розповів TIME, що вважає ситуацію гнітючою, але залишається на роботі, бо вона йому потрібна. За його словами, індустрія має достатньо ресурсів, аби зробити керування бізнесом штучним інтелектом масовим явищем, однак сама можливість це зробити ще не означає, що так варто чинити.

Нагадаємо, раніше в Anthropic – компанії, що розробляє Claude, – підготували три сценарії дій на випадок масового безробіття через автоматизацію, найрадикальніший з яких передбачає рівень безробіття понад 25%. До слова, ще влітку сама Anthropic закликала світову спільноту обговорити тимчасове уповільнення розвитку найпотужніших моделей штучного інтелекту через ризики втрати контролю над технологією.

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Теги: безробіття праця робота звільнення штучний інтелект бізнес

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