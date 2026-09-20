Німеччина готується до війни? Бундесвер почав медогляд 18-річних

Бундесвер: майже тисяча юнаків уже пройшла перевірку, хоч і не виявляла бажання служити

У Німеччині стартували обов'язкові медичні обстеження 18-річних чоловіків – на них викликають навіть тих, хто не заявляв про зацікавленість у службі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на n-tv, офіційний сайт Бундесверу та уряд Німеччини.

Перевірки вже тривають, повний запуск – із 2027 року

Нова система військового обліку діє в Німеччині з початку 2026 року. Поки Бундесвер поступово нарощує спроможність проводити обстеження, на них уже почали викликати юнаків, які не висловлювали готовності служити.

За даними німецького міністерства оборони, з липня перевірку пройшли майже тисяча молодих чоловіків саме з цієї категорії. Проходження огляду не означає автоматичного зарахування – нова модель військової служби передбачає добровільний вступ, а перевірка потрібна лише для визначення придатності: фахівці оцінюють фізичний і психологічний стан кандидата.

Наразі через обмежені можливості обстеження розгортають поетапно: першими на оцінювання запрошують тих, хто виявив інтерес до служби й, за результатами анкети, може відповідати вимогам.

Повноцінна система запрацює з 1 липня 2027 року

Першим призовним роком нової моделі став 2008-й – усі чоловіки цього року народження мають пройти обов'язкове обстеження. Уряд Німеччини планує запустити процедуру в повному обсязі з 1 липня 2027 року.

Для цього Бундесвер створює 24 спеціальні центри:

вісім – цілком нові об'єкти;

16 – облаштують на вже наявних майданчиках.

У кожному з них планують відкрити близько 50 цивільних робочих місць. Локації обирали з урахуванням чисельності населення, орієнтовної кількості кандидатів та транспортної доступності.

Що передбачає реформа

Із 2026 року всі 18-річні громадяни Німеччини отримують анкету щодо військової служби: для чоловіків заповнення обов'язкове, для жінок – добровільне. У документі запитують про мотивацію, особисті дані та кваліфікацію, після чого зацікавлених можуть запросити на оцінювання.

Уряд Німеччини наголошує, що модель наразі спирається на добровільність, а сам факт обстежень не свідчить про рішення щодо загальної мобілізації чи неминучої війни. Втім, якщо охочих виявиться недостатньо або зміниться безпекова ситуація, Бундестаг окремим законом може запровадити так звану «військову службу за потреби» – для цього знадобиться рішення парламенту.

Берлін хоче суттєво збільшити чисельність армії

Реформа має розширити кадрові можливості Бундесверу та резерву: до 2035 року влада розраховує мати понад 260 тис. військовослужбовців і 200 тис. резервістів. У Берліні пов'язують ці плани з посиленням обороноздатності країни та зобов'язаннями перед НАТО на тлі зміни безпекової ситуації в Європі.

Йдеться не про новий призов, а про відновлення й модернізацію системи військового обліку, яку значною мірою демонтували після скасування обов'язкової служби у 2011 році.

Нагадаємо, у січні Бундесвер розпочав нову систему військового обліку, надіславши перші 5 тис. листів 18-річним німцям з анкетами щодо готовності служити. До слова, генеральний інспектор Бундесверу вже закликав німців готуватися до можливого військового конфлікту, наголошуючи, що сучасні загрози неможливо подолати силами лише армії.