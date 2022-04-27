Чому «впав» зв’язок по всій країні? «Київстар» пояснив, що вчора трапилось

Ремонтні групи налагодили зв'язок та підключили базові станції у населених пунктах Макарів і Димер

Деякі абоненти зможуть отримати компенсації через збій в роботі інформаційних систем оператора

Увечері 26 квітня стався збій в роботі інформаційних систем «Київстар». Усю ніч співробітники технічної дирекції і IT-дирекції оператора «не спали, усуваючи наслідки збою». До ранку полагодили усі системи, наразі все працює. Пресслужба компанії повідомляє: якщо наразі все ще спостерігаються певні складнощі, то ми варто перезавантажити телефон.

«Також ми вже працюємо над нарахуванням бонусних послуг клієнтам, хто зіштовхнувся з проблемою», – йдеться у повідомленні. «Київстар» обіцяє згодом більш докладно розповісти про бонусну програму.

Також є інші приємні новини від мобільного оператора.

«Наші чудові ремонтні групи включили базові станції у населених пунктах Макарів і Димер. Покращили зв`язок в місті Ірпінь – відремонтували і запустили в ефір ще одну базову станцію. У Чернігівській області відновили зв'язок в населеному пункті Замглай. А також відремонтували і повернули в ефір базові станції в містах Сновськ, Бахмач, Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. В Чернігові відновили роботу мережі FTTB. Мешканці міста знову можуть користуватись послугою «Домашній Інтернет», – повідомила спеціаліст зі зв'язків із громадськістю компанії Ірина Леліченко.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня проблеми зі зв'язком виникли в абонентів мережі у деяких містах України. Зокрема, користувачі повідомляли, що не можуть здійснити дзвінки: під час спроби зателефонувати на номер відображається повідомлення «Не зареєстровано в мережі».

Раніше окупанти захопили вишки «Київстару» на Херсонщині. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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