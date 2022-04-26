Українці шукають знань, навіть сидячі у бункері

На жаль, невідомо, коли освітній процес в Україні повернеться до норми

Нація, яка навчається під час війни, приречена на перемогу

Приголомшлива статистика – українці знаходять в собі сили навчатися навіть під час війни. Якщо відразу після 24 лютого відвідуваність Prometheus очікувано обвалилася, то станом на середину квітня кількість активних користувачів на сайті не просто відновилася, а й перевищила (!) довоєнні показники.

І мова не просто про відвідування сайту. З 24 лютого ми зафіксували 140 000 нових реєстрацій на курси. 30 000 слухачів вже отримали сертифікати про успішне завершення навчання. В умовах шоку від військових дій, регулярних обстрілів, подекуди прямо з бомбосховищ, українці продовжують успішно вчитися.

І мова не лише про тих, що живе чи тимчасово переїхав у відносно безпечні райони. Ми зафіксували тисячі активних слухачів в Чернігові та Херсоні. Сотні в Краматорську та Слов’янську. 90 в Маріуполі та 20 в Бучі – вочевидь, на початку війни, поки там ще залишався інтернет зв'язок. Суха статистика платформи ще ніколи не викликала в мене стільки емоцій.

Хтось намагається отримати навички, щоб допомогти собі та іншим, хтось хоче перекваліфікуватися і знайти нову роботу, а хтось навчається просто для того, щоб не втратити розум. Невидиме під час жахіть війни світло. Але воно тут, між нами.

Колись великий Френсіс Бекон помітив: «Знання – сила». З цього, сам собою, напрошується висновок – нація, яка навчається під час війни, приречена на перемогу.

Джерело: блог Івана Примаченка

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