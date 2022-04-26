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    Думки вголос

    Українці шукають знань, навіть сидячі у бункері

    • Іван Примаченко

      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На жаль, невідомо, коли освітній процес в Україні повернеться до норми - Українці шукають знань, навіть сидячі у бункері
    На жаль, невідомо, коли освітній процес в Україні повернеться до норми
    фото з відкритих джерел

    Нація, яка навчається під час війни, приречена на перемогу

    Приголомшлива статистика – українці знаходять в собі сили навчатися навіть під час війни. Якщо відразу після 24 лютого відвідуваність Prometheus очікувано обвалилася, то станом на середину квітня кількість активних користувачів на сайті не просто відновилася, а й перевищила (!) довоєнні показники.

    І мова не просто про відвідування сайту. З 24 лютого ми зафіксували 140 000 нових реєстрацій на курси. 30 000 слухачів вже отримали сертифікати про успішне завершення навчання. В умовах шоку від військових дій, регулярних обстрілів, подекуди прямо з бомбосховищ, українці продовжують успішно вчитися.

    І мова не лише про тих, що живе чи тимчасово переїхав у відносно безпечні райони. Ми зафіксували тисячі активних слухачів в Чернігові та Херсоні. Сотні в Краматорську та Слов’янську. 90 в Маріуполі та 20 в Бучі – вочевидь, на початку війни, поки там ще залишався інтернет зв'язок. Суха статистика платформи ще ніколи не викликала в мене стільки емоцій.

    Хтось намагається отримати навички, щоб допомогти собі та іншим, хтось хоче перекваліфікуватися і знайти нову роботу, а хтось навчається просто для того, щоб не втратити розум. Невидиме під час жахіть війни світло. Але воно тут, між нами.

    Колись великий Френсіс Бекон помітив: «Знання – сила». З цього, сам собою, напрошується висновок – нація, яка навчається під час війни, приречена на перемогу.

    Джерело: блог Івана Примаченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти освіта війна мова статистика інтернет українці навчання Україна окупація #stoprussia
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    Українці шукають знань, навіть сидячі у бункері