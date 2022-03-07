Українські мобільні оператори запускають національний роумінг: що це означає

Система вже працює поки що для контрактних абонентів в тестовому режимі, а в найближчі три дні вона стане доступною для всіх абонентів

Перш за все нацроумінг буде підключений в зоні бойових дій

Оператори Vodafone, Київстар, lifecell разом з Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку запускають тестування національного роумінгу в Україні. Тепер у випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.

У компанії Київстар Главкому уточнили, система вже працює поки що для контрактних абонентів в тестовому режимі, а в найближчі три дні вона стане доступною для всіх абонентів.

Як підключитись до мережі іншого оператора. Всі пункти обов'язкові:

1. Відключити автовибір мережі на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

2. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-Kyivstar чи Lifecell

3. Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Важливо: раз на день намагатись повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Оператори поперджують, тарифікація зберігаметься відповідно до тарифного плана вашого оператора. Вони також зертають увагу на те, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Тому це може впливати на якість роботи деяких послуг.

Перш за все нацроумінг буде підключений в зоні бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.