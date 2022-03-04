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    Якщо ваш телефон потрапив до рук окупантів: поради від мобільного оператора

    Мобільні оператори дають поради українцям, як захистити приватну інформацію у разі, якщо ворог викрав ваш мобільний - Якщо ваш телефон потрапив до рук окупантів: поради від мобільного оператора

    Мобільні оператори дають поради українцям, як захистити приватну інформацію у разі, якщо ворог викрав ваш мобільний

    фото з відкритих джерел

    Київстар закликає при втраті телефона відразу повідомити оператора та заблокувати картки

    Окупанти дев’ятий день поспіль знищують інфраструктуру, вбивають населення України, вдаються до маніпуляцій та диверсій. Ворог не гербує ніякими засобами, зокрема відбирає у людей мобільні телефони. Злочинці отримують інформацію про контакти та персональні дані абонента та використовують їх у свої цілях. Також існує ризик, що злочинці можуть отримати доступ до банківських рахунків, що пов'язані з номером телефону. Мобільні оператори дають поради українцям, як захистити приватну інформацію про себе та близьких, у разі, якщо ворог викрав ваш мобільний.

    «Київстар закликає при втраті телефона відразу повідомити оператора та заблокувати картки. Проте, пам’ятайте, навіть заблокувавши картку, доступ до месенджерів за попереднім номером лишається відкритим і загарбник може продовжувати спілкування від імені абонента», – повідомила представник мобільного оператора Ірина Леліченко у Facebook.

    Захистити свій номер на випадок викрадення телефону можна:

    1. Встановивши індивідуальний ПІН-код на SIM-карту.

    2. Захистивши телефон паролем, ПІН-кодом.

    Важливо: перед встановленням паролю на SIM-карту потрібно знати код розблокування за замовчуванням (зазвичай це комбінація 1111). Це важливо, адже якщо пароль ввести неправильно тричі, SIM-карта заблокується. Код оператора можна знайти на пакуванні стартового пакету. Якщо абонент не пам’ятає цей код, потрібно зв’язатися з оператором, щоб отримати код за замовчуванням.

    Нагадаємо, в Україні обмежено телефонні дзвінки в країну-агресорку.

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    Теги: Росія окупанти війна мобільні оператори викрадення населення Київстар #stoprussia
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    Якщо ваш телефон потрапив до рук окупантів: поради від мобільного оператора