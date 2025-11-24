«Київстар» запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по всій Україні

Технологія працює як вежа мобільного зв’язку в космосі, забезпечуючи зв’язок у місцях, де немає покриття

Абоненти «Київстар» зможуть надсилати SMS за повної відсутності мобільного покриття

Україна стала однією з перших країн світу, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти «Київстар» зможуть надсилати SMS напряму через супутник навіть за повної відсутності мобільного покриття чи під час тривалих блекаутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії та Мінцифри.

Смартфон автоматично підключатиметься до супутникового сигналу без жодних додаткових налаштувань, нових SIM-карт або оплат. Наступним етапом буде запуск супутникових голосових дзвінків і мобільного інтернету.

Опція працює як вежа мобільного зв’язку в космосі, забезпечуючи зв’язок навіть у віддалених місцях, де немає традиційного покриття, за умови відкритого неба. Покриття діє по всій території України, за винятком прикордонних районів, тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій.

Нагадаємо, 20 листопада понад 30% мережі «Київстар» залишилися без живлення по всій Україні. Протягом останньої доби частина мережі працює за допомогою акумуляторів та генераторів.

До слова, у Сполучених Штатах офіційно запрацював сервіс супутникового зв’язку T-Satellite, що стало результатом співпраці компанії Ілона Маска SpaceX та одного з найбільших мобільних операторів T-Mobile.