Головна Техно Телеком
search button user button menu button

«Київстар» запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по всій Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Київстар» запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по всій Україні
Технологія працює як вежа мобільного зв’язку в космосі, забезпечуючи зв’язок у місцях, де немає покриття
фото: depositphotos.com

Абоненти «Київстар» зможуть надсилати SMS за повної відсутності мобільного покриття

Україна стала однією з перших країн світу, де запрацювала технологія Starlink Direct to Cell. Відтепер абоненти «Київстар» зможуть надсилати SMS напряму через супутник навіть за повної відсутності мобільного покриття чи під час тривалих блекаутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії та Мінцифри.

Смартфон автоматично підключатиметься до супутникового сигналу без жодних додаткових налаштувань, нових SIM-карт або оплат. Наступним етапом буде запуск супутникових голосових дзвінків і мобільного інтернету.

«Київстар» запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по всій Україні фото 1

Опція працює як вежа мобільного зв’язку в космосі, забезпечуючи зв’язок навіть у віддалених місцях, де немає традиційного покриття, за умови відкритого неба. Покриття діє по всій території України, за винятком прикордонних районів, тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій.

Нагадаємо, 20 листопада понад 30% мережі «Київстар» залишилися без живлення по всій Україні. Протягом останньої доби частина мережі працює за допомогою акумуляторів та генераторів.

До слова, у Сполучених Штатах офіційно запрацював сервіс супутникового зв’язку T-Satellite, що стало результатом співпраці компанії Ілона Маска SpaceX та одного з найбільших мобільних операторів T-Mobile.

Читайте також:

Теги: Київстар Міністерство цифрової трансформації України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гендиректор «Київстар» розповів, як покращити якість та стабільність зв’язку під час відключень світла
Понад 30% мережі «Київстар» залишилися без живлення. Гендиректор звернувся до українців
20 листопада, 13:52
В Україні нещодавно стартував соціальний проєкт, який допоможе українцям залишатися на зв’язку під час знеструмлень
Суму компенсації за оренду генераторів для станцій мобільного зв’язку збільшено
19 листопада, 11:39
Мінцифри починає працювати над новим ШІ-проєктом з Nvidia
Україна створює суверенний штучний інтелект. Федоров повідомив деталі
17 листопада, 11:37

Телеком

«Київстар» запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по всій Україні
«Київстар» запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по всій Україні
Сайт Сил тероборони зламано: деталі
Сайт Сил тероборони зламано: деталі
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо
Компанія Маска представила оновлену версію Grok 4.1
Компанія Маска представила оновлену версію Grok 4.1
Україна створює суверенний штучний інтелект. Федоров повідомив деталі
Україна створює суверенний штучний інтелект. Федоров повідомив деталі
OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо
OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua