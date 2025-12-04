Головна Техно Телеком
«Київстар» змінює вартість тарифних планів: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Підвищення тарифів необхідне для підтримки стабільної роботи мережі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 18 грудня 2025 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати

«Київстар» повідомив абонентам про оновлення умов обслуговування частини тарифів. Зміни необхідні для підтримки стабільної роботи мережі та забезпечення якісних послуг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу мобільного оператора.

Зазначається, що з 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців – деяких контрактних та бізнес-тарифів.

«Це рішення зумовлене зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години здорожчала на 60%. Через часті відключення електроенергії також істотно збільшилася потреба в паливі для генераторів і логістики. У листопаді 2025 року обсяги споживання палива зросли більш ніж у 7,5 раза, порівняно з літнім періодом. Такі витрати є критично важливими, аби цілодобово підтримувати стабільність мережі», – йдеться в повідомленні.

З 18 грудня відбудуться наступні зміни:

  • Love UA База: зі 150 грн зросте до 200 грн/місяць;
  • Love UA Безлім 2024: з 225 грн зросте до 300 грн/місяць;
  • Love UA Пісня 2024: з 250 грн зросте до 300 грн/місяць;
  • Love UA Світло 2024: з 200 грн зросте до 260 грн/місяць;
  • Love UA Світло 2024 (з суперсилою Економія): зі 150 грн зросте до 200 грн/місяць;
  • Love UA Свобода 2024: зі 125 грн зросте до 190 грн/місяць.

Для абонентів доступні наступні контрактні пропозиції:

  • Старт Контракт 175 грн/міс: 25 гігабайтів, 200 хвилин на інші мережі, безліміт в мережі, одна суперсила;
  • Базовий Контракт 250 грн/міс: 50 гігабайтів, 250 хвилин на інші мережі, безліміт в мережі, одна суперсила.

Разом з оновленими умовами користувачі зможуть без доплати отримати більший обсяг послуг, передбачених тарифом. Якщо нові умови не підійдуть, абонент матиме можливість обрати інший тариф передплати або ж перейти на контрактний тариф, що відповідатиме його потребам.

Нагадаємо, 20 листопада понад 30% мережі «Київстар» залишилися без живлення по всій Україні. Частина мережі працювала за допомогою акумуляторів та генераторів.

До слова, «Київстар» з 24 вересня 2025 року підвищив тарифи для абонентів передплати та контракту.

