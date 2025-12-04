Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Скандал із секретною перепискою в Signal. Пентагон підтвердив провину Гегсета

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Скандал із секретною перепискою в Signal. Пентагон підтвердив провину Гегсета
У звіті відомства зазначається, що очільник Пентагону не повинен був використовувати Signal
фото: AP

Спеціальна інспекція Пентагону встановила, що міністр війни поставив під ризик операцію США проти хуситів

Очільник Пентагону Піт Гегсет ризикував наразити на небезпеку війська США, коли ділився воєнними планами в Signal. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Спеціальна інспекція Пентагону встановила, що міністр війни поставив під ризик американську місію, коли використав Signal для передачі інформації про військовий удар по хуситах у Ємені.

Два співрозмовники заявили CNN, що наслідки дій Гегсета не зовсім зрозумілі, оскільки генеральний інспектор дійшов висновку, що міністр оборони має повноваження розсекречувати інформацію. Сам глава Пентагону стверджував, що ухвалював оперативне рішення поділитися даними, хоча документального підтвердження цьому немає.

Повідомлення, надіслані з облікового запису Гегсета в Signal у груповий чат, зміст якого включав матеріали з документів, помічених як секретні на момент відправлення, містили конкретну інформацію про заплановані військові удари в режимі реального часу. Вони були настільки докладними, що в одному з них навіть йшлося: «Ось саме зараз точно впадуть перші бомби».

У звіті зазначається, що очільник Пентагону не повинен був використовувати Signal і що високопосадовці відомства потребують кращої підготовки з протоколів. Крім висновку про те, що дії Гегсета могли поставити під загрозу безпеку американських військовослужбовців, доповідь також докладно описує, як він передавав конфіденційну інформацію неуповноваженим особам і не забезпечував збереження цих повідомлень, як того вимагає федеральне законодавство, заявили співрозмовники.

Було виявлено, що міністр оборони ділився аналогічними подробицями про військові операції США в Ємені через Signal із кількома іншими особами, не уповноваженими знайомитися з цією інформацією. У звіті також вказано, що військові плани, розкриті главою Пентагону, були взяті з документа Центрального командування США, який на той час був позначений як секретний. Цей гриф на документі означає, що іноземні громадяни не повинні його бачити.

Нагадаємо, колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні. Згодом Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, американські посадовці створили щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, особистий номер телефону міністра оборони США Піта Гегсета, який він використовував у месенджері Signal, був у відкритому доступі ще до початку скандалу з витоком секретних даних.

Читайте також:

Теги: США Пентагон Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майк Уолтц закликав США не відступати і не дозволяти Китаю та Росії диктувати глобальну політику
Американський дипломат попередив: США не можуть дозволити Росії та Китаю встановлювати світові правила
5 листопада, 03:40
Орбан: Ми отримали загальне звільнення від санкцій щодо нафтопроводу «Дружба» та газопроводу «Турецький потік»
Орбан: Угорщина отримала виняток із санкцій США проти російської нафти
7 листопада, 23:07
Левітт стверджує, що мирний процес вимагатиме подальших переговорів між Україною, Росією та США
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
25 листопада, 17:59
У Флориді завершились мирні перемовини
Зеленський підкреслив конструктив у переговорах з американською стороною
30 листопада, 23:49
Вибухи у Росії, деталі про мирний план для України: головне за ніч
Вибухи у Росії, деталі про мирний план для України: головне за ніч
2 грудня, 05:51
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США після нападу на військових у Вашингтоні
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США після нападу на військових у Вашингтоні
Вчора, 00:51
Соцопитування показало, що може статися з Нью-Йорком через перемогу 34-річного демократа
«Катастрофа і пекло»: 800 тис. жителів Нью-Йорка погрожують втечею через нового мера
5 листопада, 15:29
Лавров вважає, що основою для угоди про припинення агресії проти України повинні стати «домовленості», досягнуті під час саміту на Алясці
Лавров назвав умову для продовження переговорів із США
9 листопада, 15:58
Дрісколл провів переговори з РФ
Досягнення миру між Україною та РФ. Адміністрація Трампа зробила останню спробу
25 листопада, 09:19

Телеком

Скандал із секретною перепискою в Signal. Пентагон підтвердив провину Гегсета
Скандал із секретною перепискою в Signal. Пентагон підтвердив провину Гегсета
У «Резерв+» з’явилась нова відстрочка
У «Резерв+» з’явилась нова відстрочка
У «Резерв+» зʼявиться фото власника
У «Резерв+» зʼявиться фото власника
«Київстар» запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по всій Україні
«Київстар» запустив технологію супутникового звʼязку Starlink по всій Україні
Сайт Сил тероборони зламано: деталі
Сайт Сил тероборони зламано: деталі
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua