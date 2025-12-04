Скандал із секретною перепискою в Signal. Пентагон підтвердив провину Гегсета

У звіті відомства зазначається, що очільник Пентагону не повинен був використовувати Signal

Очільник Пентагону Піт Гегсет ризикував наразити на небезпеку війська США, коли ділився воєнними планами в Signal. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Спеціальна інспекція Пентагону встановила, що міністр війни поставив під ризик американську місію, коли використав Signal для передачі інформації про військовий удар по хуситах у Ємені.

Два співрозмовники заявили CNN, що наслідки дій Гегсета не зовсім зрозумілі, оскільки генеральний інспектор дійшов висновку, що міністр оборони має повноваження розсекречувати інформацію. Сам глава Пентагону стверджував, що ухвалював оперативне рішення поділитися даними, хоча документального підтвердження цьому немає.

Повідомлення, надіслані з облікового запису Гегсета в Signal у груповий чат, зміст якого включав матеріали з документів, помічених як секретні на момент відправлення, містили конкретну інформацію про заплановані військові удари в режимі реального часу. Вони були настільки докладними, що в одному з них навіть йшлося: «Ось саме зараз точно впадуть перші бомби».

У звіті зазначається, що очільник Пентагону не повинен був використовувати Signal і що високопосадовці відомства потребують кращої підготовки з протоколів. Крім висновку про те, що дії Гегсета могли поставити під загрозу безпеку американських військовослужбовців, доповідь також докладно описує, як він передавав конфіденційну інформацію неуповноваженим особам і не забезпечував збереження цих повідомлень, як того вимагає федеральне законодавство, заявили співрозмовники.

Було виявлено, що міністр оборони ділився аналогічними подробицями про військові операції США в Ємені через Signal із кількома іншими особами, не уповноваженими знайомитися з цією інформацією. У звіті також вказано, що військові плани, розкриті главою Пентагону, були взяті з документа Центрального командування США, який на той час був позначений як секретний. Цей гриф на документі означає, що іноземні громадяни не повинні його бачити.

Нагадаємо, колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні. Згодом Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, американські посадовці створили щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, особистий номер телефону міністра оборони США Піта Гегсета, який він використовував у месенджері Signal, був у відкритому доступі ще до початку скандалу з витоком секретних даних.