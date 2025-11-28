Головна Техно Телеком
У «Резерв+» з’явилась нова відстрочка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У «Резерв+» з’явилась нова відстрочка
Наразі у «Резерв+» уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок
фото: Міноборони

Відстрочку можуть отримати люди, в яких один із батьків має інвалідність I або II групи

У «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Послуга доступна, якщо військовозобов’язаний – єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. «Користувач може подати запит безпосередньо в застосунку. Далі система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються – відстрочка надається», – йдеться в повідомленні.

Як отримати відстрочку онлайн:

  1. Подайте запит у застосунку «Резерв+».
  2. Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
  3. Якщо підстави підтверджуються – відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з’явилась онлайн-відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Відстрочку можна отримати, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Раніше уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП.

До слова, невдовзі у військово-обліковому документі в застосунку «Резерв+» з’явиться фото власника.

