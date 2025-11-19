Сайт Сил тероборони зламано: деталі

За словами військових, інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності

Офіційний сайт Сил територіальної оборони ЗСУ було зламано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Сил ТрО.

Військові наголошують, що зловмисники опублікували інформацію на ресурсі, яка не відповідає дійсності. Наразі тривають роботи з відновлення сайту.

«Інформуємо, що офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних Сил України було зламано. Інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності», – вказано в дописі.

Раніше шахраї поширювали фейкове повідомлення про сплату штрафів нібито від імені Міністерства внутрішніх справ України. У разі відмови вони погрожували користувачам блокуванням комп'ютера.

Нагадаємо, урядові портали та вебсайти оборонних компаній Данії зазнали DDoS-атаки, яка заблокувала доступ до сайтів і перевантажувала сервери, проте втрат даних не сталося. Відповідальність за атаку на себе взяла проросійська хакерська група NoName057. Також нової DDoS-атаки зазнали сайти державних установ Молдови.

До слова, вашингтонське відділення ФБР розпочало розслідування хакерських атак, здійснених більш ніж на 12 великих американських юридичних та технологічних компаній. За їхніми відомостями, однією з компаній, чиї комп'ютерні системи зазнали злому в останні місяці, стала впливова юридична фірма Williams & Connolly, яка представляє інтереси великих американських політиків, включаючи 42-го президента США Білла Клінтона і колишню першу леді та держсекретаря Гілларі Клінтон. Компанія попередила клієнтів, що зловмисники отримали доступ до частини електронного листування, проте конфіденційну інформацію викрали не було.