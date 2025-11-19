Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Сайт Сил тероборони зламано: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сайт Сил тероборони зламано: деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами військових, інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності

Офіційний сайт Сил територіальної оборони ЗСУ було зламано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Сил ТрО.

Військові наголошують, що зловмисники опублікували інформацію на ресурсі, яка не відповідає дійсності. Наразі тривають роботи з відновлення сайту.

«Інформуємо, що офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних Сил України було зламано. Інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності», – вказано в дописі.

Раніше шахраї поширювали фейкове повідомлення про сплату штрафів нібито від імені Міністерства внутрішніх справ України. У разі відмови вони погрожували користувачам блокуванням комп'ютера.

Нагадаємо, урядові портали та вебсайти оборонних компаній Данії зазнали DDoS-атаки, яка заблокувала доступ до сайтів і перевантажувала сервери, проте втрат даних не сталося. Відповідальність за атаку на себе взяла проросійська хакерська група NoName057. Також нової DDoS-атаки зазнали сайти державних установ Молдови.

До слова, вашингтонське відділення ФБР розпочало розслідування хакерських атак, здійснених більш ніж на 12 великих американських юридичних та технологічних компаній. За їхніми відомостями, однією з компаній, чиї комп'ютерні системи зазнали злому в останні місяці, стала впливова юридична фірма Williams & Connolly, яка представляє інтереси великих американських політиків, включаючи 42-го президента США Білла Клінтона і колишню першу леді та держсекретаря Гілларі Клінтон. Компанія попередила клієнтів, що зловмисники отримали доступ до частини електронного листування, проте конфіденційну інформацію викрали не було.

Читайте також:

Теги: тероборона кібератака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сайт «Главкома» тимчасово був недоступним
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо
18 листопада, 16:47
У Росії три дні відбивали хакерську атаку на портові термінали
Росія заявила про кібератаку на морські термінали
13 листопада, 19:09
Данія потерпає від кібератаки на уряд і оборонні підприємства
Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки
13 листопада, 16:34

Телеком

Сайт Сил тероборони зламано: деталі
Сайт Сил тероборони зламано: деталі
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо
У роботі сервісу Cloudflare стався масштабний збій: все, що наразі відомо
Компанія Маска представила оновлену версію Grok 4.1
Компанія Маска представила оновлену версію Grok 4.1
Україна створює суверенний штучний інтелект. Федоров повідомив деталі
Україна створює суверенний штучний інтелект. Федоров повідомив деталі
OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо
OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо
У «Дії» стався збій через «Зимову підтримку»
У «Дії» стався збій через «Зимову підтримку»

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua