У «Резерв+» зʼявиться фото власника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У «Резерв+» зʼявиться фото власника
Міноборони пропонує громадянам долучитись до тестування нової функції
фото: Міноборони

Наявність світлини в застосунку пришвидшить перевірку документів

Невдовзі у військово-обліковому документі в застосунку «Резерв+» з’явиться фото власника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Оновлюємо дизайн і можливості застосунку, щоб користувачі могли швидко і прозоро підтверджувати свою особу, коли в них перевіряють документи», – йдеться в повідомленні.

Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. «Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити «Резерв+» ще зручнішим», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, українці, які вважають, що отримали штраф від ТЦК безпідставно, можуть оскаржити його в суді.

Раніше «Главком» повідомляв, що в застосунку «Резерв+» з’явилася функція, яка дозволяє сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку без відвідування ТЦК. Замість походів до центру комплектування та банку достатньо буде кількох кліків у застосунку – вибрати причину порушення, натиснути «сплатити штраф», підтвердити дані й підписати заяву.

Оплата здійснюватиметься онлайн, а підтвердження автоматично зберігатиметься у державному реєстрі «Оберіг». Крім того, передбачено можливість отримати 50% знижку, якщо користувач сплатить штраф добровільно одразу після отримання повідомлення.

До слова, у застосунку «Резерв+» з’явилась онлайн-відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Відстрочку можна отримати, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

