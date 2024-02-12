Федоров анонсував нові послуги в «Дії»

Наразі у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів

Серед нових послуг – сервіси для ветеранів, кабінет пацієнта, онлайн-шлюб тощо

Найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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Наразі у застосунку доступні 14 цифрових документів та більш ніж 30 сервісів, а на порталі – понад сотні послуг.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найближчим часом у «Дії» з’являться такі послуги:

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Розмитнення авто

Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.

Онлайн-шлюб

Завдяки послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому. Чи навіть, якщо перебувають у різних містах зі своїми коханими.

Сервіси для ветеранів

Нададуть можливість отримати онлайн-статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України.

Кабінет пацієнта і медичні пуші

Сервіс дозволить зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через «Дію», а потім вибрати лікаря та підписати декларацію. Крім того, повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть ще й у «Дію».

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Відкритий код «Дії»

Допоможе експортувати застосунок в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того, дозволить IT-спільноті долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення.

Більше документів у застосунку

Зокрема, освітні атестати та дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років.

«Дія.Підпис» для юридичних осіб

Найзахищеніший електронний підпис стане доступний і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців.

«Дія» для партнерів

Новий сценарій інтеграції, який дасть змогу партнерам авторизувати користувачів «Дії» з отриманням ПІБ, номера телефону і пошти.

Раніше уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

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Нагадаємо, українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, починаючи з 27 грудня можуть використати їх для придбання нової домівки. Щоб скористатися послугою, власникам сертифікатів потрібно оновити застосунок до останньої версії, відкрити у розділі «єВідновлення» вкладку «Сертифікати на житло» і забронювати кошти.

Протягом п'яти робочих днів має надійти підтвердження про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу.