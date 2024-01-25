У «Дії» з'явилися нові військові облігації
Військова облігація – це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану
У додатку «Дія» запустили чотири нові облігації, присвячені Залізному Порту, Асканії-Новій, Джанкою та Керчі. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр зазначив, що військові облігації – це можливість підтримати українську економіку та армію, а також отримати кошти назад з відсотками.
Нові облігації передбачають такі ставки й дати виплати:
- «Залізний Порт»: ставка від 16,25%, дата виплати – 05.06.2024;
- «Асканія-Нова»: 16,50%, 20.11.2024;
- «Джанкой»: 17,96%, 23.07.2025;
- «Керч»: 18,00%, 15.10.2025.
Інвестори допомагають забезпечувати українську армію зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами, а також підтримують виплату зарплат, пенсій та соціальної допомоги.
Перші ринкові військові облігації з’явилися в Україні вже 1 березня 2022 року. З 3 жовтня того ж року військові облігації стали доступні для купівлі через «Дію».
Як повідомлялося, у вересні 2023 року в застосунку «Дія» з'явилася нова військова облігація – «Євпаторія».
До слова, триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 65 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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