У «Дії» з'явилися нові військові облігації

Військова облігація – це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану

У додатку «Дія» запустили чотири нові облігації, присвячені Залізному Порту, Асканії-Новій, Джанкою та Керчі. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Міністр зазначив, що військові облігації – це можливість підтримати українську економіку та армію, а також отримати кошти назад з відсотками.

Нові облігації передбачають такі ставки й дати виплати:

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«Залізний Порт»: ставка від 16,25%, дата виплати – 05.06.2024;

«Асканія-Нова»: 16,50%, 20.11.2024;

«Джанкой»: 17,96%, 23.07.2025;

«Керч»: 18,00%, 15.10.2025.

Військова облігація – це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану. Кошти від розміщення військових облігацій спрямовуються на фінансування армії та підтримку економіки України.

Інвестори допомагають забезпечувати українську армію зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами, а також підтримують виплату зарплат, пенсій та соціальної допомоги.

Перші ринкові військові облігації з’явилися в Україні вже 1 березня 2022 року. З 3 жовтня того ж року військові облігації стали доступні для купівлі через «Дію».

Як повідомлялося, у вересні 2023 року в застосунку «Дія» з'явилася нова військова облігація – «Євпаторія».

До слова, триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 65 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.