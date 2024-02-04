Чому стався збій «Дії» у фіналі нацвідбору на Євробачення? Коментар Мінцифри

Застосунок «Дія» не витримав напливу охочих проголосувати під час фіналу нацвідбору на Євробачення

Міністерство назвало причину збою в «Дії»

Під час трансляції фіналу Національного відбору на Євробачення-2024 стався збій у застосунку «Дія», у якому українці мали віддати голос за свого фаворита, який представлятиме нашу країну на пісенному конкурсі у Швеції. Хакери до технічних труднощів не причетні. Про це заявила комунікаційниця Мінцифри Олеся Лісовська в коментарі hromadske.

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За словами представниці міністерства, причина збою в «Дії» – надмірна кількість запитів від охочих проголосувати. Система не впоралася з навантаженням.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що під час голосування було зафіксовано рекордну кількість користувачів за всю історію існування «Дії». За секунду українці робили 15 тисяч запитів (тоді як торік було лише 800 запитів у секунду). Тому виникла величезна черга.

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Нагадаємо, що українці 3 лютого обирають представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте застосунок, схоже, не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав». Через це голосування за переможця нацвідбору «Євробачення» продовжено: воно триватиме до 19:00, 4 лютого.

До слова, трансляція Національного відбору Євробачення-2024 цьогоріч запам'яталася глядачам не лише колапсом голосування за артистів у застосунку «Дія». Мережа обговорює ще кілька нюансів, які були помітні під час ефіру.

Як відомо, ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитили учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець, який також жодного стосунку до конкурсу не мав.

Також повідомлялося, що сьогодні відома українська співачка Skylerr, яка взяла участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, зняла свою кандидатуру з конкурсу.