Заклик Федорова збирати FPV-дрони вдома: реакція українців

Українці не стримувалися у виразах, коментуючи заклик міністра

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома, але більшість українців негативно віднеслися до такої ініціативи.

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Користувачі у коментарях вимагають більше подробиць щодо навчання та подальшого збирання дронів, але більшість з них цікавиться, чому держава не може просто придбати їх бюджетним коштом. Українці також не розуміють, чому на другому році війни в країні не розгорнуто виробництво БПЛА у промислових масштабах.

В той самий час українцям нагадали, що виробництво вдома дронів, боєприпасів чи зброї підпадає під статтю 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Окрім того, робота з вибуховими речовинами, компонентами ракетного палива тощо в домашніх умовах вкрай небезпечна.

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«Якщо ви до цього ніколи не робили дронів (ракет, боєприпасів, зброї, військової техніки – потрібне підкреслити) і не маєте відповідної підготовки, скоріше за все у вас або нічого не вийде (в кращому випадку), або вийде виріб, більш небезпечний для користувача, аніж для противника. Якщо відповідна підготовка та/або досвід у вас є, вас радо візьмуть в існуючу команду», – йдеться в одній з публікацій.

Тим громадянам, які мають відповідний досвід та впевнені, що впораються із виробництвом дронів, але жодна команда їм не підходить, порадили подбати про відповідний юридичний супровід.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів та збільшити виробництво артилерії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції за 2023 рік.

Як повідомлялося, українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.