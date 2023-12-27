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У «Дії» з’явилась нова послуга

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У «Дії» з’явилась нова послуга
Власники зруйнованого житла можуть використати житлові сертифікати в «Дії»
фото ілюстративне

Щоб скористатися послугою, власникам сертифікатів потрібно оновити застосунок до останньої версії

Українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, починаючи з 27 грудня можуть використати їх для придбання нової домівки. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Тепер власники зруйнованого житла можуть використати житлові сертифікати в «Дії» для купівлі нової домівки. Раніше з нього можна було дізнатися суму компенсації та термін дії, зараз за ці кошти можна придбати нове житло», – йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися послугою, власникам сертифікатів потрібно оновити застосунок до останньої версії, відкрити у розділі єВідновлення вкладку «Сертифікати на житло» і забронювати кошти.

В Мінцифри зазначають, що протягом п'яти робочих днів має надійти підтвердження про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу.

Наголошується, що цю угоду можуть оформити лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Нагадаємо, що у «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія.

Також нещодавно в «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.

Як повідомлялося, уряд підтримав запуск в Україні «Дії» для держслужбовців – «Дія.Офіс»

Теги: послуги Міністерство цифрової трансформації України

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