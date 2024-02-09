Україна розробляє дрони зі штучним інтелектом

У першому кварталі 2024 року може розпочатися масове застосування FPV-дронів з штучним інтелектом

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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За словами міністра, близько 20 українських компаній активно освоюють впровадження технологій штучного інтелекту в безпілотні апарати.

«Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ми побачимо масове застосування FPV-дронів з ШІ. І, зокрема, скоро з'являться українські аналоги «Ланцета», які також працюватимуть на базі ШІ. Ми зараз тестуємо ці БпЛА», – зазначив Федоров.

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За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.

«Росіяни будуть скаржитися на те, що їхня техніка продовжує знищуватися нашими дронами на кшталт «Ланцет». Зараз все на етапі тестування», – сказав Федоров.

Він додав, що кількість далеких дронів на сьогодні вже досить велика, а виробничі потужності постійно нарощуються.

«Ми можемо робити дронів-«камікадзе» не менше, ніж робить Росія. Зараз лише питання масштабування, тобто фінансування цього напряму», – зазначив міністр цифрової трансформації.

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Нагадаємо, розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях.

Зазначимо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося, що до ЗСУ «мобілізують» штучний інтелект, він управлятиме вогнем французьких гаубиць Caesar.