Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Україна розробляє дрони зі штучним інтелектом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна розробляє дрони зі штучним інтелектом
20 українських компаній освоюють впровадження технологій штучного інтелекту в безпілотні апарати
фото з відкритих джерел

У першому кварталі 2024 року може розпочатися масове застосування FPV-дронів з штучним інтелектом

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами міністра, близько 20 українських компаній активно освоюють впровадження технологій штучного інтелекту в безпілотні апарати.

«Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ми побачимо масове застосування FPV-дронів з ШІ. І, зокрема, скоро з'являться українські аналоги «Ланцета», які також працюватимуть на базі ШІ. Ми зараз тестуємо ці БпЛА», – зазначив Федоров.

За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.

«Росіяни будуть скаржитися на те, що їхня техніка продовжує знищуватися нашими дронами на кшталт «Ланцет». Зараз все на етапі тестування», – сказав Федоров.

Він додав, що кількість далеких дронів на сьогодні вже досить велика, а виробничі потужності постійно нарощуються.

«Ми можемо робити дронів-«камікадзе» не менше, ніж робить Росія. Зараз лише питання масштабування, тобто фінансування цього напряму», – зазначив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях.

Зазначимо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу. 

Раніше повідомлялося, що до ЗСУ «мобілізують» штучний інтелект, він управлятиме вогнем французьких гаубиць Caesar.

Читайте також: А де ж російська авіація? Про успішні атаки українських безпілотників
Теги: штучний інтелект безпілотник Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість одного FPV-дрона складає орієнтовно $500
Як українці допомагають Путіну, переглядаючи російський контент: шокуючі дані
23 сiчня, 12:30
Volkswagen починає застосовувати штучний інтелект у своїх автівках
Volkswagen починає застосовувати штучний інтелект у своїх автівках
9 сiчня, 15:55
В кількох локаціях Одеси сталися займання
Атака «Шахедів» на Одесу: горіли квартири та автівки (фото, відео)
17 сiчня, 06:19
Крісталіна Георгієва зробила прогноз щодо впливу на суспільство штучного інтелекту
Розвиток штучного інтелекту: глава МВФ розповіла про головний ризик
15 сiчня, 09:18
Бійці скинули пораненому побратиму з дрона записку
Скинули чай і записку: аеророзвідники врятували за допомогою дрона двох поранених бійців
20 сiчня, 14:55
Ворог спрямував на Криворіжжя ударний БпЛА
Окупанти вдарили дроном по Кривому Рогу, є влучання
25 сiчня, 07:42
Окупанти намагаються максимально обходити системи ППО
Гуменюк розповіла, чому росіяни запускають «Шахеди» з моря
25 сiчня, 22:49
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
30 сiчня, 07:25
Українські оборонці неба знищили 14 ворожих дронів
Уночі РФ запустила по Україні 20 «Шахедів»
31 сiчня, 07:06

Девайси

Україна розробляє дрони зі штучним інтелектом
Україна розробляє дрони зі штучним інтелектом
В Україні стартували продажі смартфонів Samsung серії Galaxy S24
В Україні стартували продажі смартфонів Samsung серії Galaxy S24
Хакери зламали швейцарську компанію за допомогою зубних щіток
Хакери зламали швейцарську компанію за допомогою зубних щіток
Вперше в історії. Український бойовий робот знищив позиції окупантів
Вперше в історії. Український бойовий робот знищив позиції окупантів
Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG: озвучено строки випробувань
Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG: озвучено строки випробувань
Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій
Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України
26K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
15K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
15K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
9308
Уже сьомий російський мільярдер відмовився від громадянства РФ (список)
7199
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному

Новини

Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Вчора, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
7 лютого, 17:22

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua