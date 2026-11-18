Сьогодні, 18 листопада, хакерська група The Gentlemen, що спеціалізується на атаках із використанням програм-вимагачів, заявила про злам американського виробника чипів Nvidia. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Хакери погрожують опублікувати викрадені дані менш ніж за 10 днів.

Група не опублікувала жодних файлів чи інших доказів на підтвердження своїх слів, а компанія Nvidia публічно не підтвердила факт злому. Зловмисники не надали жодних відомостей щодо того, яку саме інформацію, за їхніми словами, їм вдалося викрасти, або коли відбулась ймовірна атака.

Нагадаємо, співзасновник і генеральний директор американського виробника чипів Nvidia Дженсен Хуанг залишив керівництво компанії після 33 років роботи. Він одночасно пішов із посад президента, генерального директора та члена ради директорів. Рішення набуло чинності негайно на тлі скандалу, пов'язаного з його особистим життям і можливими ризиками для національної безпеки США.

Раніше «Главком» повідомляв, що рада директорів Nvidia розпочала незалежне розслідування після появи інформації про позашлюбні стосунки Дженсена Хуанга з жінкою, яку підозрюють у співпраці з китайською розвідкою. Сам керівник компанії визнав подружню зраду та публічно перепросив перед родиною і колегами. На тлі скандалу ринкова капіталізація виробника чипів скоротилася приблизно на $153 млрд.