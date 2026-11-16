Ушаков зазначив, що формат переговорів буде побудований з урахуванням історичного контексту

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що майбутня тристороння зустріч лідерів Росії, США та Китайської Народної Республіки стане «найгучнішою подією у Шеньчжені». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Ушакова, частина питань для обговорення вже попередньо узгоджена. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп планують обговорити ситуацію навколо України, а також пропозиції обох сторін щодо врегулювання війни. Ушаков також зазначив, що формат переговорів буде побудований з урахуванням історичного контексту.

«Вирішено побудувати цю зустріч лідерів з урахуванням взаєморозуміння та союзництва трьох наших країн під час Другої світової війни, зробивши акцент на співпраці наших країн під час створення Організації Об’єднаних Націй», – сказав помічник Путіна.

Нагадаємо, на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені може відбутися тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Перспектива цих переговорів уже викликала серйозне занепокоєння у президента України Володимира Зеленського, який побоюється повторення сценарію «Ялти 2.0» – великої геополітичної угоди за спинами менших держав. У зоні ризику опинилися не лише Україна, а й країни Балтії та Східної Європи, Тайвань та Іран, інтересами яких великі гравці можуть пожертвувати заради власних домовленостей.

До слова, міністерство закордонних справ Китаю офіційно оголосило про заплановану зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Переговори трьох лідерів мають відбутися 19 листопада в китайському місті Шеньчжень, де проходитиме саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).