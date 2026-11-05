Танкери з російським пальним розвернулися на шляху до США

Російський дизель застряг на шляху до США

Одне судно попрямувало до Африки, інше змінило курс на Бразилію

Два танкери з російським дизельним пальним, які прямували до Сполучених Штатів, змінили свої маршрути. Ще одне судно продовжило рух до американського узбережжя, однак досі не отримало підтвердження порту розвантаження. Це відбулося на тлі політичного спротиву постачанню російських нафтопродуктів до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, танкер Talisman, який перевозить російське пальне, відхилився від початкового маршруту та попрямував до Середземного моря. Наразі судно перебуває поблизу узбережжя Алжиру.

Інший танкер, Leruo, який ходить під прапором Сьєрра-Леоне, 2 листопада змінив курс у напрямку Бразилії. Раніше він також розглядався серед суден, які прямували до американських портів.

Третій танкер, Agioi Fanendes, продовжує рух у напрямку США. Водночас судно передає повідомлення про очікування подальших розпоряджень. Це свідчить про відсутність підтвердженого порту розвантаження.

За даними аналітичної компанії Kpler, Agioi Fanendes також може змінити початковий маршрут, який передбачав прибуття до Нью-Йорка.

Водночас ще один танкер, Beast, поки зберігає курс на атлантичне узбережжя Сполучених Штатів. Судно, яке перебуває під санкціями, завантажило російське пальне 27 жовтня в порту Приморськ.

Financial Times зазначає, що постачання російського дизельного пального, яке видання пов'язує з домовленостями президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, зіткнулося з політичними перешкодами.

Проти імпорту російських нафтопродуктів виступили не лише представники Демократичної партії, а й частина республіканців.

Зокрема, губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила портових операторів про можливі санкційні наслідки в разі приймання російського пального.

Нагадаємо, раніше українська влада почала відстежувати вісім танкерів із понад 300 тис. тонн російського дизельного пального, які, ймовірно, прямували до Сполучених Штатів.

За інформацією співрозмовників видання, сім суден вказали американські порти як пункти призначення. Восьмий танкер, Athina M під грецьким прапором, також підозрювали у транспортуванні російського пального до США.