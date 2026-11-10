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Ілон Маск став обличчям схеми відмивання грошей хакерами з КНДР

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Ілон Маск став обличчям схеми відмивання грошей хакерами з КНДР
Маск може і не знати, що хакери використовують його обличчя на мемкоїнах
фото: кадр з відео

Зловмисники створили шість фейкових мемкоїнів, один із яких отримав логотип із зображенням американського мільярдера

Хакери, пов’язані з Північною Кореєю, використали зображення Ілона Маска для оформлення одного з мемкоїнів, через які відмивали викрадену криптовалюту. Йдеться про кошти, виведені під час масштабного злому криптовалютної біржі Binance. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт аналітичної компанії Elliptic.

За даними дослідників, у період із 5 до 7 листопада зловмисники створили щонайменше шість нових мемкоїнів у блокчейні NEAR. Один із токенів мав логотип із зображенням Маска під написом «Elon 2028 President» – натяком на можливу участь мільярдера у президентських перегонах у США.

Інші мемкоїни отримали зображення тварин та різноманітні жартівливі символи. Водночас Elliptic наголошує: немає жодних підстав вважати, що Маск має стосунок до цих токенів або операцій із ними.

За оцінкою аналітиків, через шість новостворених мемкоїнів пройшло близько 117 тис. токенів NEAR – приблизно $430 тис. викрадених коштів. Для цього хакери використовували пули ліквідності на децентралізованих біржах.

Схема працювала так: одна група криптогаманців обмінювала викрадені NEAR на нові мемкоїни, а інша продавала ці токени назад і отримувала криптовалюту. У результаті кошти не переміщувалися безпосередньо між гаманцями, пов’язаними з крадіжкою та їхніми подальшими отримувачами. Зовні операції нагадували звичайну торгівлю криптовалютою та отримання прибутку від неї.

Усі шість токенів активно використовували протягом короткого часу, після чого торгівля ними припинилася. За даними Elliptic, до операцій були залучені гаманці, пов’язані між собою через рух коштів. Сторонні користувачі практично не брали участі в торгах.

Співзасновник і головний науковий співробітник Elliptic Том Робінсон пояснив, що така схема не приховує рух криптовалюти повністю, але ускладнює та сповільнює її відстеження. Кожна додаткова операція потребує часу для аналізу, а самі токени коштують недорого, тому зловмисники можуть швидко створювати нові й відмовлятися від них після використання.

Згаданий спосіб відмивання коштів пов’язаний із масштабною крадіжкою криптовалюти з Binance, яку оцінюють приблизно у $6,4 млрд. За даними Elliptic, зловмисники застосовували подібні методи не лише в мережі NEAR, а й у блокчейнах Tron та Solana.

Аналітики також нагадали, що схожу тактику використовували після злому криптовалютної біржі Bybit у 2025 році. Тоді через спеціально створений токен вдалося перемістити щонайменше $24 млн викрадених активів.

За даними Elliptic, використання мемкоїнів – лише один із кількох способів, до яких вдаються північнокорейські хакери, намагаючись заплутати слід викраденої криптовалюти. Попри це, всі операції залишаються зафіксованими в блокчейні, тож їх можна відстежити.

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Теги: Ілон Маск Північна Корея криптовалюта хакер

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