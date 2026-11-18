США та Іран обмінялися ударами на тлі переговорів, футбольна збірна України на мажорній ноті завершила сезон Ліги націй, Рада Безпеки ООН проведе засідання високого рівня щодо України

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 листопада.

Загострення між Іраном та США

США та Іран не припиняють удари фото з відкритих джерел

США та Іран здійснили взаємні атаки попри паралельні переговори Тегерана з посередниками в Катарі та Омані.

Американські винищувачі обстріляли ракетний майданчик Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на острові Кешм в Ормузькій протоці у відповідь на удар Ірану по американській військовій радарній системі на базі Шейх-Іса в Бахрейні. За даними влади Бахрейну, де базується П'ятий флот США, атаку вдалося перехопити без жертв і руйнувань, тоді як іранські ЗМІ заявили, що обстріл США також не завдав шкоди інфраструктурі.

Україна обіграла Грузію

Данило Сікан (ліворуч) забив переможний м'яч фото: УАФ

Національна команда України здолала збірну Грузії (1:0) у шостому турі Ліги націй 2026/27.

«Синьо-жовті» днями поступилися збірній Північній Ірландії (0:1). А в позаминулому турі команда Мальдери драматично програла збірній Угорщини (1:2). Єдиний м'яч тоді оформив форвард Яремчук.

Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо України

Засідання стосуватиметься війни в Україні фото з відкритих джерел

У понеділок, 23 листопада, Рада Безпеки ООН збереться на засідання високого рівня для обговорення війни Росії проти України. Про це повідомили в секретаріаті Радбезу.

Головуватиме на засіданні президент Латвії Едгарс Рінкевичс, оскільки його країна виконує функції голови в Раді Безпеки ООН у листопаді.

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