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«Що я такого зробив?»: Трамп відреагував на розмови про імпічмент

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Що я такого зробив?»: Трамп відреагував на розмови про імпічмент
Трамп назвав причину, через яку вважає новий імпічмент малоймовірним
скриншот з відео

Президент США відкинув імовірність нового імпічменту та назвав своє правління одним із найуспішніших в історії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не очікує від демократів ініціювання нової процедури імпічменту проти нього. Американський лідер переконаний, що результати його роботи на посаді заслуговують найвищої оцінки, зокрема у сфері охорони державного кордону та протидії нелегальній міграції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Трампа телеканалу CBS.

Під час розмови журналісти порушили питання про ймовірність нового імпічменту американського президента. Трамп відповів, що не бачить підстав для такого розвитку подій, оскільки вважає власну діяльність успішною.

«Я не можу собі цього уявити. Що ж я такого зробив? За мною – найкращі два роки за всю історію президентства… Я вважаю, що за зміцнення кордону я заслужив найвищу оцінку», – заявив він.

Американський президент наголосив, що одним із головних досягнень своєї адміністрації вважає посилення контролю на кордоні. За його словами, його роботу також позитивно оцінюють через депортацію осіб, яких він назвав небезпечними для країни.

Водночас Трамп визнав, що жорстка міграційна політика має суперечливі наслідки. Зокрема, він звернув увагу на депортацію людей, які працювали у США та не вчиняли інших правопорушень, окрім незаконного перетину кордону.

«Але водночас я втрачаю від цього, оскільки ми також депортували людей, які мали хорошу роботу, а їхнім єдиним проступком – єдиним порушенням закону – було те, що вони нелегально в'їхали до країни», – сказав президент США.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував поїздку до Китаю наступного тижня. За його словами, під час візиту він допускає зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Теги: Дональд Трамп імпічмент США

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