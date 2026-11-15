США відмовилися від масштабного скорочення військ у Європі – Bloomberg

Європейська інфраструктура має особливе значення для американських операцій на Близькому Сході, де триває війна з Іраном

Німеччина може втратити найбільше американських військових, натомість Польща розраховує на постійну військову базу США

Адміністрація президента США Дональда Трампа переглянула плани щодо скорочення американської військової присутності в Європі. Замість виведення десятків тисяч військовослужбовців, якого побоювалися європейські союзники, тепер очікується зменшення контингенту приблизно на 5 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Наразі на європейському континенті перебувають близько 80 тис. американських військових. Раніше союзники побоювалися, що Вашингтон може скоротити цю кількість на 25 тис. осіб. Однак тепер менш радикальний сценарій видається ймовірнішим. За словами співрозмовників Bloomberg, на перегляд планів вплинули збільшення оборонних витрат європейських членів НАТО та стратегічне значення американських сил у регіоні.

Чому Пентагон переглянув плани

Однією з причин стало усвідомлення того, наскільки американська армія залежить від військової інфраструктури в Європі. Йдеться не лише про бази, а й про можливість використовувати повітряний простір союзників для перекидання сил та проведення операцій за межами континенту.

Європейська інфраструктура має особливе значення для американських операцій на Близькому Сході, де триває війна з Іраном. За інформацією Bloomberg, керівництво Пентагону врахувало, що надмірне скорочення присутності США в Європі може обмежити можливості Вашингтона діяти в цьому регіоні.

Про те, що значного скорочення може не бути, на початку листопада говорив і посол США при НАТО Метт Вітакер. Коментуючи можливу зміну чисельності контингенту, він заявив: «У нас тут багато ресурсів, які розташовані саме там, де потрібно. Я не очікую нічого масштабного».

Ще одним чинником стало збільшення оборонних бюджетів союзників. На саміті НАТО в Гаазі в червні 2025 року країни Альянсу домовилися до 2035 року спрямовувати на оборону та безпеку 5% валового внутрішнього продукту. З них щонайменше 3,5% мають припадати на основні оборонні потреби, а до 1,5% – на інфраструктуру, кібербезпеку та інші напрями безпеки.

За даними НАТО, європейські союзники та Канада у 2025 році збільшили оборонні витрати майже на 20% у реальному вимірі порівняно з попереднім роком. Загальна сума перевищила $571 млрд у цінах 2021 року.

Законодавство США обмежує скорочення контингенту

Масштаб виведення американських військ обмежує і законодавство США. Оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік передбачає, що Пентагон не може використовувати виділені кошти для скорочення чисельності військових у зоні відповідальності Європейського командування нижче 76 тис. осіб на період понад 45 днів, доки не виконає встановлених вимог.

Для цього міністр оборони та командувач Європейського командування мають надати Конгресу окремі оцінки й підтвердження, а також проконсультуватися із союзниками. Обмеження стосуються і передачі країнам перебування американських військових баз та виведення важливого військового обладнання.

Закон не забороняє будь-яке скорочення, але встановлює умови, за яких адміністрація може змінювати чисельність американських сил у Європі.

Німеччина може втратити найбільше американських військових

Найбільша частина скорочення, за даними Bloomberg, припаде на Німеччину. Саме там розташований найбільший американський військовий контингент у Європі.

У травні 2026 року Пентагон уже оголосив про виведення 5 тис. військовослужбовців із Німеччини. Рішення передбачало скорочення однієї бойової бригади, а також скасування запланованого розгортання американського батальйону далекобійних засобів ураження. Процес виведення мав тривати від шести до 12 місяців. Про це повідомляв Reuters.

На тлі попередніх планів скорочення американської присутності у Вашингтоні також розглядали можливість перерозподілу сил на користь східного флангу НАТО. За інформацією Bloomberg, країнам, які межують із Росією, можуть запропонувати взяти на себе частину витрат на утримання американських військових.

Польща вже домагається постійної присутності американських військ. Після переговорів із міністром оборони США Пітом Гегсетом 10 листопада польський віцепрем'єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Пентагон позитивно поставився до пропозиції створити постійну американську військову базу. За його словами, остаточне рішення має ухвалити Білий дім на початку грудня. Польська сторона готова забезпечити необхідну інфраструктуру та фінансування.

Коли Трамп отримає остаточні рекомендації

Перегляд американської військової присутності в Європі передбачає кілька можливих сценаріїв. У вересні командувач Європейського командування США генерал Алексус Гринкевич передав команді заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі варіанти перерозподілу військ. Наразі триває оцінювання цих пропозицій.

За інформацією Bloomberg, Колбі має підготувати офіційний звіт для міністра оборони Піта Гегсета. Той, своєю чергою, має представити Дональду Трампу остаточні рекомендації щодо чисельності та розміщення американського контингенту до 1 грудня.

Рішення ухвалюватиме президент США. У Пентагоні наголошують, що перегляд триває, тому говорити про остаточні параметри скорочення поки зарано.

Нагадаємо, у травні рішення адміністрації Трампа про виведення американських військових із Німеччини викликало критику в Конгресі США. Американські законодавці назвали такий крок неправильним сигналом для Володимира Путіна та закликали не повертати військових до США, а перемістити їх на східний фланг НАТО.