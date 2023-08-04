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Instagram встановив обмеження на листування між користувачами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Instagram встановив обмеження на листування між користувачами
Instagram сподівається, що користувачі більше не отримуватимуть «небажані» фото й відео від тих, на кого не підписані
фото з відкритих джерел

Акаунти, які не слідкують одне за одним, зможуть надіслати лише одне повідомлення

Instagram обмежив повідомлення в Direct. Акаунти, які не слідкують одне за одним, зможуть надіслати лише одне повідомлення. Про це повідомляє TechCrunch.

За даними видання, якщо користувач хоче надіслати повідомлення іншому користувачу, на якого не підписаний, то це може бути лише одне повідомлення (раніше це була необмежена кількість запитів). Надсилати більше повідомлень можна буде лише тоді, коли користувач прийме запит на чат.

Акаунти, які не слідкують одне за одним, зможуть надіслати лише одне повідомлення
Акаунти, які не слідкують одне за одним, зможуть надіслати лише одне повідомлення
фото: Instagram

Крім того, якщо користувачі не стежать одне з одним, то вони зможуть надсилати лише текстові повідомлення. Надсилати фото, відео й голосові нотатки можна лише після того, як запит на чат приймуть.

Функцію запустили після того, як Instagram тестував її протягом кількох тижнів.

Компанія сподівається, що завдяки оновленню, користувачі більше не отримуватимуть «небажані» фото й відео від тих, на кого не підписані, а незнайомці не зможуть постійно надсилати нові повідомлення. У Instagram додають, що функція буде особливо корисною для жінок, бо вони часто отримують «нюдси» у Direct.

Нагадаємо, в український електронний сервіс «Дію» повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг. Відтепер змінити місце проживання можна у кілька кліків.

До слова, Європейська рада із захисту даних заявила, що вирішила оштрафувати китайську платформу TikTok за порушення конфіденційності дітей у Європейському Союзі. Очікується, що штраф випишуть протягом наступних чотирьох тижнів.

Теги: Instagram соцмережі

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