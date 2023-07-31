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У Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ (відео)
Станом на 14:04 кількість поранених у Кривому Розі зросла до 53
фото скріншот відео

У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, зруйновано секцію з 4 по 9 поверх

 

У Кривому Розі під час рятувальної операції обвалилася частина багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета. Про це повідомляють «Вікна-новини».

Жителі будинку та журналісти були на безпечній відстані, однак рятувальникам, які були біля будинку, довелося моментально звідти тікати, щоб і самим не опинитися під завалами.

На кадрах, опублікованих у соцмережі, видно, як частина конструкції будинку раптово обвалилася просто на голови рятувальників, що займалися розбором завалів. У багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, зруйновано секцію з 4 по 9 поверх.

Зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Станом на 14:04 кількість поранених у Кривому Розі зросла до 53, серед них п'ятеро – діти. З пошкодженої багатоповерхівки самостійно вибралися майже 150 мешканців. Ще 30 допомогли вийти на вулицю рятувальники.

Теги: рятувальники ракета росіяни російська ракета соцмережі Кривий Ріг

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