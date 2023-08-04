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ЄС оштрафує TikTok за порушення конфіденційності дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС оштрафує TikTok за порушення конфіденційності дітей
Відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги TikTok зобов’язаний контролювати незаконний вміст на своїх платформах
фото з відкритих джерел

Європейський регулятор ухвалив таке рішення після розслідування, розпочатого у 2021 році комісаром із захисту даних в Ірландії

Європейська рада із захисту даних заявила, що вирішила оштрафувати китайську платформу TikTok за порушення конфіденційності дітей у Європейському Союзі. Очікується, що штраф випишуть протягом наступних чотирьох тижнів, пише The Guardian.

Регулятор ухвалив таке рішення після розслідування, розпочатого у 2021 році комісаром із захисту даних в Ірландії. Він перевіряв відповідність TikTok загальним правилам захисту даних ЄС і те, як платформа обробляє дані дітей віком від 13 до 17 років.

TikTok добровільно погодився на «стрес-тест» у своїй штаб-квартирі в Дубліні минулого місяця. Після цього комісар ЄС з технологій Тьєррі Бретон заявив, що компанії потрібно зробити більше, щоб повністю відповідати вимогам.

Відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги, TikTok, Google, Facebook та інші великі онлайн-платформи зобов’язані контролювати незаконний вміст на своїх платформах, забороняти певну рекламну практику та ділитися даними з органами влади.

Китайська компанія ByteDance, що володіє TikTok, заявила, що вжила нових заходів для дотримання вимог ЄС, зокрема спростила можливість повідомляти про незаконний вміст, дозволила вимикати персоналізовані рекомендації для відео та почала видаляти таргетовану рекламу для користувачів віком від 13 до 17 років.

Нагадаємо, правоохоронці затримали жителя Чернігівської області, який за допомогою TikTok здавав росіянам позиції українських військових.

До слова, суд міста Більці оштрафував жительку Молдови жительку Молдови на 25 тис. леїв  (приблизно €1150) за звинуваченням у розпалюванні ненависті та підбурювання до насильницьких дій проти українців у TikTok.

Теги: діти штраф TikTok Європейський союз

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