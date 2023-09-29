Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови

Окупанти створили свій підручник з української мови

Ворог насичує свої школи на тимчасово окупованих територіях пропагандою. Чергову партію з 2 тис. підручників завезли на Херсонщину. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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На захоплені території росіяни завезли підручники для 1-4 та 10-11 класів. Традиційно до шкіл потрапили книги з «Історії Росії».

Історія відіграє важливу роль у пропагандистських осередках – російських школах на ТОТ. На таких уроках росіяни розповідають про «величність своєї нації», до якої належать підкорені народи та перекладають на Захід вину за свою загарбницьку війну.

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Найбільш дивує те, що на тимчасово окуповані території також було ввезено підручники з української мови. Центр національного спротиву повідомляє, що є батьки, які попри тиск написали заяву про бажання їхніх дітей вивчати рідну мову.

Проте діти, які хочуть вивчати українську, матимуть для цього на тиждень лише 1 годину. А для вивчення української мови мають використовувати підручник росіян. Окупанти надрукували свій підручник, в якому українську мову виставляють як діалект російської й акцентують на «братерстві народів».

Нагадаємо, РФ переписала підручник з історії для окупованих територій. У підручнику росіяни переписали події останніх 50 років. Зокрема, там ставлять під сумнів незалежність України, а також пишуть, що це нібито «ультра націоналістична держава, де карається будь-яке «інакомислення». Водночас російських військових позиціюють як «національних героїв».

Окрім того, ця програма виправдовує повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Школярів запевнятимуть, що воно нібито покликане «убезпечити Росію».