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Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Окупанти завозять на ТОТ пропагандистські підручники
фото з відкритих джерел

Окупанти створили свій підручник з української мови

Ворог насичує свої школи на тимчасово окупованих територіях пропагандою. Чергову партію з 2 тис. підручників завезли на Херсонщину. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На захоплені території росіяни завезли підручники для 1-4 та 10-11 класів. Традиційно до шкіл потрапили книги з «Історії Росії».

Історія відіграє важливу роль у пропагандистських осередках – російських школах на ТОТ. На таких уроках росіяни розповідають про «величність своєї нації», до якої належать підкорені народи та перекладають на Захід вину за свою загарбницьку війну.

Найбільш дивує те, що на тимчасово окуповані території також було ввезено підручники з української мови. Центр національного спротиву повідомляє, що є батьки, які попри тиск написали заяву про бажання їхніх дітей вивчати рідну мову.

Проте діти, які хочуть вивчати українську, матимуть для цього на тиждень лише 1 годину. А для вивчення української мови мають використовувати підручник росіян. Окупанти надрукували свій підручник, в якому українську мову виставляють як діалект російської й акцентують на «братерстві народів».

Нагадаємо, РФ переписала підручник з історії для окупованих територій. У підручнику росіяни переписали події останніх 50 років. Зокрема, там ставлять під сумнів незалежність України, а також пишуть, що це нібито «ультра націоналістична держава, де карається будь-яке «інакомислення». Водночас російських військових позиціюють як «національних героїв». 

Окрім того, ця програма виправдовує повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Школярів запевнятимуть, що воно нібито покликане «убезпечити Росію».

Теги: книги окуповані території окупація росіяни

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