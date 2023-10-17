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Генштаб повідомив про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив про частковий успіх ЗСУ західніше Вербового
фото: Генштаб

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили три атаки противника

Українські захисники продовжують наступальні дії та операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області, а окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. «А також на Бахмутському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районі населеного пункта Андріївка Донецької області», – зазначив спікер.

Також, за словами Ковальова, ЗСУ мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області. «В той же час на Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області», – додав військовий.

Нагадаємо, триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

 

Теги: окупанти окуповані території Андрій Ковальов Генштаб

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