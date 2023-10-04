У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги

Ракетну небезпеку у місті ще не скасовано

Сьогодні, 4 жовтня, у Кривому Розі пролунали звуки вибухів. Раніше на Дніпропетровщині оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожої атаки. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вибухи у Кривому Розі пролунали близько 08:55.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет. Будьте обережні, швидкісні ракети в нашому напрямку», – зазначає Вілкул.

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Також він закликав жителів міста зберігати обережність, і попередив про рух швидкісних ракет «у нашому напрямку».

Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про ракетну небезпеку для низки областей, зокрема і для Дніпропетровської. «Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Дніпропетровська – ракетна небезпека!... Кривий Ріг - в укриття!» – оголошували військові.

Триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.