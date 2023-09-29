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На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань
фото: Офіс генерального прокурора

Мешканець Коломиї неодноразово розповсюджував матеріали із загальнодоступними закликами до захоплення державної влади

У Івано-Франківській області правоохоронні органи затримали чоловіка, який висловлював підтримку окупаційним силам та закликав до повалення української влади. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Мешканець Коломиї неодноразово розповсюджував матеріали із загальнодоступними закликами до захоплення державної влади та виникнення збройних повстань для приєднання шляхом використання сили до Російської Федерації.

Чоловік розміщував їх на своїй сторінці у соціальній мережі з пропагандистських інтернет-ресурсів. У поширених ним публікаціях закликали до об'єднання зусиль із РФ, щоб «скинути українську владу», «розігнати Верховну Раду» та «змінити місцевих нацистів».

На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань фото 1

«Протягом жовтня-листопада 2022 року він також виправдовував так звану спецоперацію та дякував за неї російській владі, а окуповані міста України називав звільненими», – йдеться у повідомленні.

Під час затримання зловмисника правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування проводиться слідчими Управління СБУ в Івано-Франківській області. 

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 29 вересня, в Одеській області правоохоронці затримали виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду. Він вимагав хабар за прийняття рішення.

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Теги: телефон прокурор інтернет розслідування

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