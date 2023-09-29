На Прикарпатті затримано чоловіка за підтримку окупантів і заклики до повстань

Мешканець Коломиї неодноразово розповсюджував матеріали із загальнодоступними закликами до захоплення державної влади

У Івано-Франківській області правоохоронні органи затримали чоловіка, який висловлював підтримку окупаційним силам та закликав до повалення української влади. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Мешканець Коломиї неодноразово розповсюджував матеріали із загальнодоступними закликами до захоплення державної влади та виникнення збройних повстань для приєднання шляхом використання сили до Російської Федерації.

Чоловік розміщував їх на своїй сторінці у соціальній мережі з пропагандистських інтернет-ресурсів. У поширених ним публікаціях закликали до об'єднання зусиль із РФ, щоб «скинути українську владу», «розігнати Верховну Раду» та «змінити місцевих нацистів».

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«Протягом жовтня-листопада 2022 року він також виправдовував так звану спецоперацію та дякував за неї російській владі, а окуповані міста України називав звільненими», – йдеться у повідомленні.

Під час затримання зловмисника правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування проводиться слідчими Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 29 вересня, в Одеській області правоохоронці затримали виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду. Він вимагав хабар за прийняття рішення.