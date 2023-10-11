Є загиблий і поранені, під завалами залишаються люди: яка ситуація в Авдіївці

Сьогодні зранку вже близько 10 ракет вдарили по території міста

Сьогодні, 11 жовтня, російські загарбники завдають масованих авіаударів по Авдіївці в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак є загиблий, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

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«Вчора дякувати богу якийсь інстинкт самозбереження у людей, вчора не було поранених і загиблих, скоріш за все вони просто чули це, що відбувається навколо міста з ночі, і тому не виходили», – йдеться у заяві.

За словами Барабаша, сьогодні є один загиблий чоловік 1938-го року народження, один поранений 1979-го року народження, жінка поранена приблизно 35 років.

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Окремо він пояснив, що під завалами після авіаудару, скоріш за все, ще дві людини, літній чоловік і жінка похилого віку.

«Сьогодні зранку вже близько 10 ракет вдарили по території міста, є влучання по багатоповерховим будинкам, є влучання і просто на відкриту місцину є влучання по території Авдіївського коксохімічному заводу», – сказав очільник міста.

Барабаш розповів, що росіяни обстрілюють стару частину міста, проте йому взагалі незрозуміло навіщо вони туди стріляють.

Триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

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