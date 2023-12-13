Кібератака на «Київстар»: по всій Україні черги за картками Lifecell та Vodafone (фото, відео)
Українці масово почали переходити на SIM-карти Lifecell та Vodafone
Другу добу в Україні триває технічний збій у роботі «Київстар», який стався зранку 12 грудня. Так, багато українців опинилися без зв’язку через що почали масово переходити на сімкарти конкурентів «Київстару» – Lifecell і Vodafone, яких російська кібератака не зачепила.
Зокрема, великі черги можна було спостерігати у Києві, Тернополі, Рівному, Черкасах, Житомирі та інших містах України. Користувачі соцмереж опублікували фото охочих отримати бажану SIM-карту.
Люди вишикувалися в черги до фірмових магазинів та сервісних центрів компаній, МАФів з місцями збуту для того, аби придбати «сімки». Як зазначають користувачі у соцмережах, брали не лише собі, а й усім членам сім'ї.
До слова, полиці у супермаркетах, де зазвичай продаються стартові пакети операторів теж залишилися порожніми.
Натомість купити через інтернет бажані eSIM теж не вийде, адже розібрали і їх.
Скільки коштують SIM-карти Vodafone та Lifecell
З підвищенням попиту на певний вид товарів його завжди можна знайти на різних сайтах купівлі-продажу. На одному з найпопулярніших в України додалося чимало пропозицій про SIM-карти.
Ціни на них можуть бути як до 100 гривень, так і досягати 500. Попри те, що на офіційному сайті операторів вартість значно нижча.
Ось, наприклад, продають пакет Lifecell за 500 гривень за умови, що до 9 січня рахунок не потрібно поповнювати.
А на офіційному сайті мобільного оператора ціна становить 120 гривень. На сайті Lifecell можна придбати два види SIM-карт за 50 та 150 гривень.
Vodafone потенційним абонентам пропонує різні «сімки» вартістю від 50 до 250 гривень.
Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.
Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.
До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.
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