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Кібератака на «Київстар»: по всій Україні черги за картками Lifecell та Vodafone (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кібератака на «Київстар»: по всій Україні черги за картками Lifecell та Vodafone (фото, відео)
Черги за SIM-картами до оператора мобільного зв'язку Lifecell
фото: Facebook/Rom Zin

Українці масово почали переходити на SIM-карти Lifecell та Vodafone

Другу добу в Україні триває технічний збій у роботі «Київстар», який стався зранку 12 грудня. Так, багато українців опинилися без зв’язку через що почали масово переходити на сімкарти конкурентів «Київстару» – Lifecell і Vodafone, яких російська кібератака не зачепила.

Зокрема, великі черги можна було спостерігати у Києві, Тернополі, Рівному, Черкасах, Житомирі та інших містах України. Користувачі соцмереж опублікували фото охочих отримати бажану SIM-карту.

Черги за сімкартами
Черги за сімкартами
фото: Facebook/Pavlograd_now24
Люди вишикувалися в чергу отримати «сімку» від Vodafone
Люди вишикувалися в чергу отримати «сімку» від Vodafone
фото: Facebook/Polina Levytska

Люди вишикувалися в черги до фірмових магазинів та сервісних центрів компаній, МАФів з місцями збуту для того, аби придбати «сімки». Як зазначають користувачі у соцмережах, брали не лише собі, а й усім членам сім'ї.

Юрби охочих в Тернополі придбати SIM-карти конкурентів «Київстару»
Юрби охочих в Тернополі придбати SIM-карти конкурентів «Київстару»
фото: Facebook/Rom Zin
Черга до Lifecell
Черга до Lifecell
фото: Facebook/Rom Zin
Кібератака на «Київстар»: по всій Україні черги за картками Lifecell та Vodafone (фото, відео) фото 1
фото: Facebook/Сергій Климчук
Черги у Києві
Черги у Києві
фото: Telegram/Реальний Київ | Украина
Кібератака на «Київстар»: по всій Україні черги за картками Lifecell та Vodafone (фото, відео) фото 2
фото: скріншот з відео
Кібератака на «Київстар»: по всій Україні черги за картками Lifecell та Vodafone (фото, відео) фото 3
фото: Telegram/Реальний Київ | Украина
Кібератака на «Київстар»: по всій Україні черги за картками Lifecell та Vodafone (фото, відео) фото 4
фото: Telegram/Київ ІНФО

До слова, полиці у супермаркетах, де зазвичай продаються стартові пакети операторів теж залишилися порожніми.

Пусті полиці зі стартовими пакетами у Житомирі
Пусті полиці зі стартовими пакетами у Житомирі
фото: zhitomir.info

Натомість купити через інтернет бажані eSIM теж не вийде, адже розібрали і їх.

Користувачі розкупили eSIM
Користувачі розкупили eSIM
фото: Facebook/Pavlograd_now24

Скільки коштують SIM-карти Vodafone та Lifecell

З підвищенням попиту на певний вид товарів його завжди можна знайти на різних сайтах купівлі-продажу. На одному з найпопулярніших в України додалося чимало пропозицій про SIM-карти.

Ціни на них можуть бути як до 100 гривень, так і досягати 500. Попри те, що на офіційному сайті операторів вартість значно нижча.

Ось, наприклад, продають пакет Lifecell за 500 гривень за умови, що до 9 січня рахунок не потрібно поповнювати.

Сімкарти продають на різних сайтах купівлі-продажу
Сімкарти продають на різних сайтах купівлі-продажу
фото: скріншот

А на офіційному сайті мобільного оператора ціна становить 120 гривень. На сайті Lifecell можна придбати два види SIM-карт за 50 та 150 гривень.

Вартість стартових пакетів на сайті Lifecell
Вартість стартових пакетів на сайті Lifecell
фото: скріншот

Vodafone потенційним абонентам пропонує різні «сімки» вартістю від 50 до 250 гривень.

Вартість стартових пакетів на сайті Vodafone
Вартість стартових пакетів на сайті Vodafone
фото: скріншот

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.

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Теги: кібератака Vodafone мобільний зв’язок eSIM Київстар

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