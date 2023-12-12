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«Київстар» частково відновив роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Київстар» частково відновив роботу
Як повідомили у компанії, фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку
фото з відкритих джерел

Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти компанії отримають компенсації

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково», – пояснили у пресслужбі «Київстару».

Як зазначили у пресслужбі, після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.

Як відомо, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора «Київстар» у вівторок, 12 грудня, стала атака хакерів на ядро мережі. Про це повідомило видання DEV, посилаючись на джерела в компанії.

Користувачі не можуть здійснити дзвінки, надіслати повідомлення й перевірити стан рахунків. Офіційний сайт також не працює. Відсутній мобільний зв'язок та інтернет. Також неможливо увійти у мобільний застосунок «Київстар».

До слова, терміни відновлення послуг у «Київстар» після великого збою залишаються невизначеними. Наразі ведеться робота, скільки часу це може зайняти. Про це генеральний директор компанії Олександр Комаров сказав у своєму відеозверненні.

За словами гендиректора, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

Згодом Комаров повідомив, що основна ціль хакерської атаки – максимально можливе руйнування віртуальної інфраструктури оператора «Київстар», а частина віртуальної ІТ-інфраструктури вже зруйнована.

Раніше компанія заявила в мережі Facebook, що «в мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Як відомо, збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не впливає на сталість роботи системи оповіщення про повітряну тривогу у Києві.

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Теги: Київстар кібератака мобільні оператори мобільний зв’язок

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