Відключення «Київстару». Нацполіція попереджає про шахраїв

Кіберполіція нагадує: не переходьте за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації та строки відновлення отримуйте з офіційних джерел

Кіберполіція попереджає: зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв’язку Kyivstar.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кіберполіція нагадує: не переходьте за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації та строки відновлення отримуйте:

на офіційній сторінці Kyivstar;

на офіційному порталі https://kyivstar.ua/;

за номером 466 (з мобільних номерів Kyivstar);

за номером 0 800 300 466 (з номерів інших мереж України).

Зазначимо, раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що «Київстар» нібито кожному користувачу видаватиме по 200 грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила, що послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар», заблокували задля уникнення перевантаження інших операторів.

«Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар», – йдеться у повідомленні.

Фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками «Київстару» працюють над дослідженням кіберінциденту.

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують відновлювальні роботи в мережі після хакерської атаки. Вже у середу, 13 грудня, планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у вівторок, 12 грудня, вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. Станом на 20:00 12 грудня фахівцям «Київстару» вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку. У пресслужбі компанії зазначили, що відновлення сервісів може відбуватись поступово.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Сонцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

До слова, після потужної кібератаки по одному з найбільших мобільних операторів України – «Київстару» – Lifecell та Vodafone звернулися до своїх клієнтів через навантаження на каналах обслуговування.