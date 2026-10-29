Головна Техно HiTech
search button user button menu button

«Укртелеком» запустив мобільного оператора: як працює U Mobile

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
«Укртелеком» запустив мобільного оператора: як працює U Mobile
Паралельно компанія інвестує в розвиток оптичної мережі
фото: «Укртелеком»

Новий бренд розвиває компанія «ТриМоб», а послуги надаються через мережу партнера

«Укртелеком» розширив діяльність на ринку мобільного зв’язку, запустивши віртуального оператора U Mobile. Він працює на базі ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником якого є «Укртелеком». Водночас компанія продовжує розвивати фіксований інтернет і модернізувати оптичну інфраструктуру. Про це йдеться в звіті «Укртелекому» про результати діяльності за дев’ять місяців 2026 року, який отримав у своє розпорядження «Главком».

Як працює новий мобільний оператор

U Mobile працює за моделлю віртуального мобільного оператора (MVNO). Це означає, що компанія не використовує власну мережу базових станцій, а надає послуги через інфраструктуру мобільного партнера. Як раніше з’ясував «Главком», зв’язок U Mobile працює в мережі «Київстару».

На старті оператор запропонував два тарифи – «Сімка 15» та «Сімка 60». Перший передбачає 15 ГБ мобільного інтернету на місяць, другий – 60 ГБ. В обох пакетах є 500 хвилин для дзвінків по Україні та 15 SMS. Підключитися можна за допомогою звичайної SIM-картки або eSIM.

Одна з особливостей тарифів – оплата за повний календарний місяць, а не за чотиритижневий період. Абоненти можуть сплачувати послуги за один, три, шість або 12 місяців. За тривалішої передплати вартість користування в перерахунку на місяць знижується.

Тариф «Сімка 60» також доступний у пакеті «Оптика+Сімка», який поєднує мобільний зв’язок із домашнім оптичним інтернетом «Укртелекому». Послуги можна оплачувати одним рахунком.

Оптоволоконна мережа та стійкість зв’язку

«Укртелеком» продовжує модернізувати телекомунікаційну інфраструктуру, замінюючи мідні лінії оптичними та розбудовуючи мережу, зокрема у прифронтових регіонах. За дев’ять місяців 2026 року компанія проклала понад 3,4 тис. км волоконно-оптичних ліній, а загальна протяжність мережі сягнула 96,3 тис. км.

Оптична технологія GPON дає змогу зберігати доступ до інтернету під час відключень електроенергії за умови резервного живлення обладнання. На кінець вересня до мережі компанії були підключені майже 1450 медичних і 2038 освітніх закладів. Доходи від послуг оптичного інтернету за цей період зросли на 12% у річному вимірі.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Україні почав працювати віртуальний мобільний оператор U Mobile – новий бренд ТОВ «ТриМоб», засновником якого є «Укртелеком». Оператор працює за моделлю MVNO, використовуючи мережі мобільних операторів на умовах комерційного національного роумінгу.

Читайте також:

Теги: Укртелеком мобільний зв’язок мобільні оператори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні запрацював мобільний оператор U Mobile
Подія 2026 року на ринку мобільного зв’язку. Що треба знати про нового оператора U Mobile Телеком
21 жовтня, 10:45
Будівля колишнього «Укртелекому» в окупованому Луганську
Дрони атакували будівлю колишнього «Укртелекому» в Луганську
21 жовтня, 03:23
Російські власники Київстар: загроза даним і бездіяльність влади
Російські власники Київстар: загроза даним і бездіяльність влади
30 вересня, 14:44

HiTech

«Укртелеком» запустив мобільного оператора: як працює U Mobile
«Укртелеком» запустив мобільного оператора: як працює U Mobile
Білл Гейтс назвав чотири професії, які навряд чи замінить ШІ
Білл Гейтс назвав чотири професії, які навряд чи замінить ШІ
Хакери оприлюднили дані 41 тис. співробітників внутрішньої безпеки США, зокрема таємних агентів – Reuters
Хакери оприлюднили дані 41 тис. співробітників внутрішньої безпеки США, зокрема таємних агентів – Reuters
Хто блокував Starlink? Зеленський оцінив ситуацію
Хто блокував Starlink? Зеленський оцінив ситуацію
Перший український супутник Obria запрацював у космосі
Перший український супутник Obria запрацював у космосі
Американська компанія заявила, що створила золото з ртуті і планує виробляти його тоннами
Американська компанія заявила, що створила золото з ртуті і планує виробляти його тоннами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
116K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
81K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua