«Укртелеком» запустив мобільного оператора: як працює U Mobile

Новий бренд розвиває компанія «ТриМоб», а послуги надаються через мережу партнера

«Укртелеком» розширив діяльність на ринку мобільного зв’язку, запустивши віртуального оператора U Mobile. Він працює на базі ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником якого є «Укртелеком». Водночас компанія продовжує розвивати фіксований інтернет і модернізувати оптичну інфраструктуру. Про це йдеться в звіті «Укртелекому» про результати діяльності за дев’ять місяців 2026 року, який отримав у своє розпорядження «Главком».

Як працює новий мобільний оператор

U Mobile працює за моделлю віртуального мобільного оператора (MVNO). Це означає, що компанія не використовує власну мережу базових станцій, а надає послуги через інфраструктуру мобільного партнера. Як раніше з’ясував «Главком», зв’язок U Mobile працює в мережі «Київстару».

На старті оператор запропонував два тарифи – «Сімка 15» та «Сімка 60». Перший передбачає 15 ГБ мобільного інтернету на місяць, другий – 60 ГБ. В обох пакетах є 500 хвилин для дзвінків по Україні та 15 SMS. Підключитися можна за допомогою звичайної SIM-картки або eSIM.

Одна з особливостей тарифів – оплата за повний календарний місяць, а не за чотиритижневий період. Абоненти можуть сплачувати послуги за один, три, шість або 12 місяців. За тривалішої передплати вартість користування в перерахунку на місяць знижується.

Тариф «Сімка 60» також доступний у пакеті «Оптика+Сімка», який поєднує мобільний зв’язок із домашнім оптичним інтернетом «Укртелекому». Послуги можна оплачувати одним рахунком.

Оптоволоконна мережа та стійкість зв’язку

«Укртелеком» продовжує модернізувати телекомунікаційну інфраструктуру, замінюючи мідні лінії оптичними та розбудовуючи мережу, зокрема у прифронтових регіонах. За дев’ять місяців 2026 року компанія проклала понад 3,4 тис. км волоконно-оптичних ліній, а загальна протяжність мережі сягнула 96,3 тис. км.

Оптична технологія GPON дає змогу зберігати доступ до інтернету під час відключень електроенергії за умови резервного живлення обладнання. На кінець вересня до мережі компанії були підключені майже 1450 медичних і 2038 освітніх закладів. Доходи від послуг оптичного інтернету за цей період зросли на 12% у річному вимірі.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Україні почав працювати віртуальний мобільний оператор U Mobile – новий бренд ТОВ «ТриМоб», засновником якого є «Укртелеком». Оператор працює за моделлю MVNO, використовуючи мережі мобільних операторів на умовах комерційного національного роумінгу.