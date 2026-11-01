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Масований удар по Вінниччині: пошкоджено вежу мобільного зв’язку, атаковано енергооб’єкти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масований удар по Вінниччині: пошкоджено вежу мобільного зв’язку, атаковано енергооб’єкти
Влада відзвітувала про атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)

Очільниця Вінницької ОВА попросила всіх відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги

Уночі 1 листопада Вінниччина пережила чергову масовану атаку РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Було атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також є пошкодження вежі мобільного звʼязку, приватної складської будівлі, вікна в багатоповерхових будинках, а також зупинки громадського транспорту та автомобіль у м. Вінниця», – йдеться у повідомленні.

Заболотна попросила всіх відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль.

Як повідомлялося, від вечора 31 жовтня російські окупанти масовано запускали безпілотники по різних регіонах України. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині та у Черкасах.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

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Теги: мобільний зв’язок Вінниччина енергетика

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