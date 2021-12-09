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    Українці зможуть заробляти в YouTube тисячі доларів: як працює Shorts Fund

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    Щомісяця можна заробити до $10 тис. - Українці зможуть заробляти в YouTube тисячі доларів: як працює Shorts Fund
    Щомісяця можна заробити до $10 тис.
    Фото з відкритих джерел

    Компанія запускає програму для підтримки авторів коротких відео

    Сервіс YouTube запустив в Україні Shorts Fund для підтримки авторів коротких відео. Компанія заохочуватиме українських авторів і артистів, що створюють креативні та унікальні короткі відео. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров .

    «YouTube запускає в Україні Shorts Fund для підтримки авторів коротких відео. У вересні у Вашингтоні ми просили Google включити Україну в цю програму під час зустрічі з віцепрезидентом Google Караном Бхатієм, на якій презентували український ринок YouTube», – написав він.

    При цьому міністр відповів, що з грудня українські контент-мейкери зможуть отримати фінансування за власні короткі відео, які стануть популярними в соціальній мережі.

    «Така можливість сприятиме кращому залученню кріейторів у створення унікальних авторських відеоматеріалів. До того ж це ще один спосіб, за допомогою якого автори можуть монетизувати свій контент на YouTube – від реклами до платних цифрових продуктів, мерчандайзингу, брендованого контенту», – резюмував він.

    Щоб взяти участь у програмі YouTube Shorts Fund, автори повинні відповідати таким критеріям:

    • Автори повинні бути повнолітніми.
    • За останні 180 днів на каналі має бути завантажено хоча б одне коротке відео, що відповідає вимогам.
    • Канали повинні відповідати правилам спільноти YouTube, правилам щодо авторського права та правилам монетизації.

    При цьому канали, що завантажують відео з водяними знаками або логотипами сторонніх соціальних мереж, неоригінальні відео або відео з каналів інших авторів, не будуть допущені до участі в програмі.

    Варто відзначити, що для участі в програмі не обов'язково, щоб канали брали участь в програмі монетизації на YouTube на даний момент.

    У рамках програми YouTube Shorts Fund канали, що відповідають вимогам, можуть заробляти від $100 до $10 тис. щомісяця. При цьому суми бонусних виплат коригуються в залежності від загальної ефективності каналу і місцезнаходження аудиторії. YouTube планує розширити додаток ще на більшу кількість країн в найближчі місяці.

    Нагадаємо, Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату.

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    Теги: міністр ринок українці YouTube Михайло Федоров
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    Українці зможуть заробляти в YouTube тисячі доларів: як працює Shorts Fund