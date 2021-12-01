Росія окупувала український YouTube. Названо найпопулярніші відео року

Відео про палац Путіна стало найпопулярнішим в Україні у 2021 році

Google назвав найпопулярніші відео, які українці дивилися в Youtube у 2021 році

Українці продовжують масово споживати російський або російськомовний контент. Про це свідчать свіжі дані Google.

У 2021 році у топ-5 найпопулярніших відео, які українці дивилися на Youtube, немає жодного україномовного. Найпопулярнішим роликом серед українців цього року стало розслідування російського політика Олексія Навального, який називає себе опозиційним, стосовно палацу Володимира Путіна.

На другому місці – також російське відео. Увагу українців завоював російський канал «Що було далі?».

Третє місце – і знову росіянин, щоправда, з українським корінням, Юрій Дудь. Але цього разу зацікавленість українців зрозуміти можна. Адже найпопулярнішим відео року стало скандальне інтерв’ю Дудя з українським блогером Івангаєм, після якого українець звинуватив російського журналіста у цензурі.

Івангай повідомив, що Дудь вирізав частину інтерв’ю, де блогер розказував, що його родина постраждала від Голодомору, який штучно створила московська влада. Сам Дудь цю інформацію фактично підтвердив.

Ще одне російське відео в топ-5 – з популярного каналу А4.

Єдине українське відео, яке потрапило до п’ятірки, це серіал «Папік» від «президентської» студії «Квартал 95», який повністю російськомовний.

У топ-10 єдина відео, яке можна назвати україномовним, це шоу «Маска» від каналу Ріната Ахметова «Україна». Також до «десятки» потрапило частково україномовне шоу «Холостяк» від каналу Віктора Пінчука СТБ.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2021 році

Назви відео мовою оригіналу

Дворец для Путина. История самой большой взятки. Антон Лапенко х Александр Гудков ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? Ивангай – где он пропадал / вДудь. Папик - 1 серия - 2 сезон Премьера сериала 2021. Влад А4 Стал Призраком На 24 Часа ! Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021. Morgenshtern. Фото Члена, В Луже Мочи, Остановка Сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В Гостях У Гордона. Зона комфорта. Все серии // Сериал. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не Мог! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]. Шоу «Маска» Випуск 1. Сезон 1.

Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні

Назви відео мовою оригіналу