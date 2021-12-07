Роздача грошей у небачених масштабах. Відомий топменеджер розказав про наслідки пандемії для бізнесу

Під час пандемії Америка вже надрукувала у вісім разів більше грошей, ніж під час кризи 2008 року

Топменеджер розказав, як пандемія вплинула на інфляцію у світі

Через пандемію інфляція у світі значно зросла, США надрукували у вісім разів більше грошей, ніж під час кризи 2008 року, тож роздачі коштів у бізнесі не уникнути. Про це заявив український топменеджер Петро Чернишов, підбиваючи проміжні підсумки пандемії для суспільства та бізнесу в рамках Business Wisdom Summit, йдеться у матеріалі «Главкома».

«Важливий наслідок для бізнесу – роздача грошей у небачених масштабах. Під час пандемії Америка вже надрукувала у вісім разів більше грошей, ніж під час кризи 2008 року, і продовжує друкувати. Перший очевидний наслідок – інфляція. Зараз місячна інфляція складає 6%, і ніхто не знає, що з цим робити, це величезна цифра. Відповідно, ціни на акції пішли вгору. Коли ти друкуєш гроші, але нерухомості обмежена кількість, та й за рік її неможливо побудувати дуже багато. А от ринок акцій необмежений», – наголосив бізнесмен.

Також Чернишов наголосив, що зараз все більше інвесторів готові вкладати кошти у стартапи.

«Інші джерела вливання коштів – криптовалюта та інвестиції у стартапи. Ще три роки тому стартапери бігали за інвесторами і вмовляли їх дати грошей. Зараз в Америці все навпаки: інвестори бігають за стартаперами та кажуть: «Візьміть, будь ласка, грошей у мене». Насправді все дуже просто, якщо ти роздаєш народу дуже багато грошей, то у кого вони скупчуються? У будь-якій ситуації, гроші завжди накопичуються у розумних людей», – уточнив топменеджер.

Також відомий бізнесмен пояснив, хто виграв від дистанційної роботи.Також Чернишов озвучив проблему, яку породила пандемія.