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    «Всім, хто заздрить». Зеленський виклав спортивне фото та обурив соцмережі

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    У соцмережі розкритикували президента через те, що він релаксує, поки Росія готує наступ на Україну - «Всім, хто заздрить». Зеленський виклав спортивне фото та обурив соцмережі
    У соцмережі розкритикували президента через те, що він релаксує, поки Росія готує наступ на Україну
    фото Володимир Зеленський/Instagram

    Під коментарями до посту українці обурювалися тим, що Зеленський ігнорує важливі суспільно-політичні проблеми

    Президент України Володимир Зеленський 8 грудня виклав нову світлину в мережі Іnstagram. На ній очільник держави позує на фоні спортивних тренажерів.

    «Добрий ранок всім!!! Друзям і тим, хто заздрить)», – такими словами Зеленський підписав фотографію.

    Під коментарями до цього посту українці не лише висловлювали захоплення спортивними досягненнями президента, а й обурювалися тим, що Зеленський ігнорує важливі суспільно-політичні проблеми.

    «Поки Путін і Байден домовляються, наш президент релаксує», «Вам тепер не позаздриш», «Чому заздрити? Тому, що в нашій державі нічого не змінюється?», «У спортзал за тисячу гривень сходив?», «Росія готує наступ на Україну, а тим часом Володя…», « Країна помирає, а він фоточки викладає», – так прокоментували світлину користувачі Іnstagram.

    Зазначимо, що вчора, 7 грудня, відбулися важливі переговори президентів Сполучених Штатів Джо Байдена та Росії Володимира Путіна, на яких зокрема вирішували питання російської агресії щодо України. Також вже завтра, 9 грудня, Байден зателефонує Зеленському.

    Раніше Зеленський показав, з ким займається вранці спортом. На початку літа очільник держави опублікував світлину зі спортзалу, де похизувався біцепсами.

    Читайте також: «Вторгнення», «евакуація» і ультиматум... Переговори Байдена та Путіна у деталях
    Теги: Росія Путін українці Володимир Зеленський соціальні мережі
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    «Всім, хто заздрить». Зеленський виклав спортивне фото та обурив соцмережі