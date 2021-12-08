«Всім, хто заздрить». Зеленський виклав спортивне фото та обурив соцмережі

У соцмережі розкритикували президента через те, що він релаксує, поки Росія готує наступ на Україну

Під коментарями до посту українці обурювалися тим, що Зеленський ігнорує важливі суспільно-політичні проблеми

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня виклав нову світлину в мережі Іnstagram. На ній очільник держави позує на фоні спортивних тренажерів.

«Добрий ранок всім!!! Друзям і тим, хто заздрить)», – такими словами Зеленський підписав фотографію.

Під коментарями до цього посту українці не лише висловлювали захоплення спортивними досягненнями президента, а й обурювалися тим, що Зеленський ігнорує важливі суспільно-політичні проблеми.

«Поки Путін і Байден домовляються, наш президент релаксує», «Вам тепер не позаздриш», «Чому заздрити? Тому, що в нашій державі нічого не змінюється?», «У спортзал за тисячу гривень сходив?», «Росія готує наступ на Україну, а тим часом Володя…», « Країна помирає, а він фоточки викладає», – так прокоментували світлину користувачі Іnstagram.

Зазначимо, що вчора, 7 грудня, відбулися важливі переговори президентів Сполучених Штатів Джо Байдена та Росії Володимира Путіна, на яких зокрема вирішували питання російської агресії щодо України. Також вже завтра, 9 грудня, Байден зателефонує Зеленському.

Раніше Зеленський показав, з ким займається вранці спортом. На початку літа очільник держави опублікував світлину зі спортзалу, де похизувався біцепсами.